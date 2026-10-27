Cristina Ramos y la Banda Municipal de Talavera unirán ópera y rock en el Teatro Palenque este viernes

Presentación del espectáculo 'De la ópera al rock' en Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha presentado este martes el concierto de Cristina Ramos junto a la Banda Municipal de Talavera que acogerá el Teatro Palenque este viernes, 30 de octubre, a las 21.30 horas.

En rueda de prensa, junto a Cristina Ramos, su mánager y promotor, Íñigo Irigoyen y el director de la Banda Municipal, Ignacio Teruel y el periodista Antonio Monje, el concejal de Cultura ha puesto en valor la apuesta de unir a la artista con la banda municipal de Talavera de la Reina, "confío en que el concierto se convierta en una experiencia memorable".

La propuesta, titulada 'De la Ópera al Rock', fusiona música clásica, pop, rock, funky y disco en un recorrido pensado para sorprender y emocionar al público, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La cantante, de formación clásica, ha destacado su entusiasmo por combinar géneros y romper las fronteras entre estilos, a través de este montaje sinfónico que adapta a bandas de música un espectáculo que ya ha girado por distintos lugares del mundo.

Por su parte, Ignacio Teruel ha agradecido el apoyo al OAL de Cultura por esta iniciativa, y destacó la oportunidad de colaborar con Cristina Ramos y "ampliar la oferta cultural de Talavera".

La colaboración busca acercar nuevos públicos al teatro y reforzar la proyección de la banda. Ramos, que describió Talavera como un "remanso de paz", ha manifestado su alegría por actuar en la ciudad.