El Cristo de la Agonía protagoniza el cartel anunciador de la Semana Santa 2026 de Toledo

Presentación del cartel de Semana Santa 2026 de Toledo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Toledo ya cuenta con cartel oficial para 2026. Una obra a cargo del enfermero e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, Diego Mora, protagonizada por el Cristo de la Agonía.

La presentación del cartel, ganador en una convocatoria con 41 participantes, ha sido realizada este martes, y ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Ana Pérez; el provicario general, Raúl Muelas y el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Juan Carlos Sánchez, según ha informado el Ayuntamiento por nota e prensa.

En su intervención Ana Pérez ha destacado la singularidad de las 20 cofradías toledanas, "somos patrimonio histórico por nuestras imágenes, pero también patrimonio inmaterial por la devoción que pasa de generación en generación y es que Toledo ofrece un sentido de religiosidad, silencio y respeto único gracias a sus calles y su iluminación".

En este sentido, ha subrayado la relevancia de las Hermandades y Cofradías en la ciudad que ya superan los 8.000 cofrades, "es emocionante ver a mucha gente joven involucrándose y comprometiéndose con las hermandades y cómo cada año son más los pasos que deciden procesionar a hombros, manteniendo viva una tradición que es una manifestación pública de fe".

Por su parte, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías ha agradecido el apoyo de las instituciones y ha destacado la importancia de la unidad entre cofradías de penitencia y de gloria, "cofrades somos todos, y vuestro trabajo hace posible que Toledo brille cada año".

También ha destacado Raúl Muelas la importancia de la presentación del cartel, definiéndolo como el "primer pregón gráfico" de la Semana Santa, "este cartel nos calienta el corazón y refleja la comunión entre Toledo y la fe; una fe que en esta ciudad se puede casi tocar con la mano debido a la estrechez de nuestras calles".

Por último, el autor de la obra, que tiene como protagonista al Cristo de la Agonía sobre un fondo donde emerge el Alcázar de Toledo, ha explicado que su obra busca reflejar "fortaleza frente a la incertidumbre actual", utilizando una paleta de tonos rojizos que evocan la pasión y la vuelta a la estética de los carteles clásicos, al tiempo que ha señalado que es "un honor representar uno de los momentos más emocionantes de mi ciudad".