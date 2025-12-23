De La Cruz dice que el candidato de PSOE en Toledo no está decidido: "Cuando haya que cruzar ese puente le cruzaremos"

La Portavoz Del Grupo Municipal Socialista, Noelia De La Cruz - PSOE

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha afirmado este martes que el candidato del PSOE a la Alcaldía de Toledo de cara a las elecciones municipales de 2027 "aún no está decidido". "Cuando haya que cruzar ese puente le cruzaremos", ha agregado.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios con motivo del desayuno informativo del Grupo Municipal Socialista con motivo de las fiestas navideñas, donde preguntada por si puede ser ella esa persona ha dicho que está centrada en la Portavocía del Grupo Municipal y que está ejerciendo esa labor "con mucha dedicación".

Todo ello, ha añadido, para tratar de conseguir en el 2027 que la persona que se ponga al frente de la candidatura del Grupo Socialista recupere la Alcaldía de la ciudad de Toledo para el PSOE. "Ahora estamos en seguir trabajando en esa labor de oposición que estamos llevando a cabo desde el año 2023, de la cual me siento muy satisfecha", ha agregado.

"A día de hoy estamos centrados en lo que tenemos que estar, en nuestros vecinos, en nuestras vecinas, en plantear iniciativas en positivo siempre en el pleno del Ayuntamiento y en diferentes comparecencias públicas, ruedas de prensa para favorecer el día a día de nuestros vecinos. Ahí estamos, ahí hemos estado y ahí vamos a estar hasta el 2027", ha argumentado.

De lo que no ha tenido duda De la Cruz es de que el PSOE va a ser capaz de elegir el candidato o la candidata "que más se parezca a la ciudad de Toledo". "Seré yo o sea cualquier otro compañero que esté conmigo en el grupo o incluso un militante, que sea capaz de presentarse a unas primarias dando un paso adelante".

"Ahí es donde habrá que decidir quién es la persona que se pone al frente de un proyecto porque lo importante son las siglas lo importante es el partido y no las personas que yo creo que debemos ser generosos entre todos y buscar un candidato de consenso", ha sostenido.

TOLÓN MINISTRA DE EDUCACIÓN

Ha sido preguntada también por el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes para señalar que la ciudad de Toledo está de "enhorabuena" al ser la primera mujer toledana que es ministra del Gobierno de España. "La ministra lleva Toledo en su corazón y allá donde esté va a tratar de ayudar a la ciudad en todas las cuestiones que están pendientes".

Cuestionada por la posibilidad de que el presidente del Gobierno haya nombrado a Tolón para diputar a Emiliano García-Page el liderato del PSOE en Castilla-La Mancha, De la Cruz ha dicho que el presidente castellanomanchego "está haciendo una excelente labor en la Comunidad Autónoma" y que "si él quiere será el candidato".

"Tenemos un buen presidente del Gobierno, que es Pedro Sánchez, tenemos un excelente presidente de Castilla-La Mancha, que es Emiliano García-Page, y ahora estamos de enhorabuena porque tenemos una excelente ministra de Educación y con su nombramiento esta tierra se ve reforzada", ha argumentado.

Sobre si la llegada de un nuevo delegado o delagada del Gobierno establecerá mejores relaciones con el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, De la Cruz ha lamentado que las "buenas" relaciones del regidor toledano "están muy contadas" porque "asume las críticas con dificultad".

En este punto, ha apelado al sentido común, a la profesionalidad de los cargos públicos y al ejemplo que deben dar "en unos tiempos convulsos en los que estamos retrocediendo a pasos agigantados en cuestiones tan importantes como derechos, libertades, apoyo al colectivo LGTBI, a las mujeres o a la igualdad de oportunidades".

CIERRE DE 2025 E INICIO DE 2026

Así, ha lamentado que la ciudad de Toledo cierre el año 2025 "marcada por la pérdida de cerca de 20 millones de euros de fondos europeos" como consecuencia de la "mala gestión, la falta de trabajo y el escaso interés del alcalde por el futuro de la ciudad".

Tras poner en valor la herencia de la anterior legislatura socialista, ha denunciado que el actual equipo de Gobierno "no solo ha sido incapaz de seguir captando fondos, sino que ha dejado escapar oportunidades fundamentales para continuar transformando la ciudad", advirtiendo además de que el alcalde recurrirá a préstamos bancarios para financiar proyectos "improvisados y sin solución real".

De cara al inicio de 2026, de la Cruz ha alertado que Toledo comenzará este año con unas cuentas "lastradas desde su inicio", recordando que, según los propios técnicos municipales, el presupuesto aprobado "no llegará ni siquiera a la mitad del ejercicio". "Se inflan ingresos para dar cabida a las ocurrencias y anuncios vacíos del alcalde, hipotecando el futuro económico de la ciudad", ha subrayado.

La portavoz socialista ha señalado que uno de los asuntos clave para el futuro de Toledo debe ser, por fin, el del Plan de Ordenación Municipal (POM), "un documento estratégico que acumula ya más de tres años de retraso".

A este respecto y tras dos reuniones mantenidas en relación al avance y tramitación del POM, ha mostrado su sorpresa tras conocer por la prensa informaciones relativas al contenido de esas reuniones, después de que el propio alcalde solicitara prudencia y discreción para no entorpecer un proceso tan sensible.

La portavoz socialista ha advertido de que cualquier filtración prematura puede poner en riesgo la negociación y retrasar aún más la tramitación del plan, algo que Toledo no puede permitirse "tras años de bloqueo".

En el ámbito cultural, la portavoz socialista ha destacado que 2026 será un año clave para Toledo, con hitos como la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, a la que el PSOE se ha adherido; el 450 aniversario del Teatro de Rojas, el octavo centenario de la Catedral Primada y la recuperación de la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Al respecto, ha pedido al alcalde que ejerza esta responsabilidad "con rigor", sin desatender el día a día de la ciudad, y sea capaz de dar respuesta a lo que los vecinos y las vecinas de la ciudad de Toledo "le piden".