Cruz Roja anima a donar juguetes para 1.200 niños en riesgo de exclusión de Toledo

Actualizado 04/12/2018 12:43:59 CET

TOLEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en marcha este martes nueva edición de la campaña de juguetes 'Sus derechos en juego' con el objetivo de regalar juguetes nuevos y educativos a 1.200 niños en riesgo de exclusión social de la provincia de Toledo.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente del comité provincial de Cruz Roja en Toledo, Juan Carlos Santos, acompañado por la responsable de Relaciones Institucionales de 'la Caixa' en Toledo, Maika Sánchez, y la directora provincial de Cruz Roja Juventud en Toledo, Ángeles Camuñas.

Para participar en la campaña se puede hacer a través de la donación de juguetes nuevos en los puntos de recogida, a través de aportaciones económicas en la web de Cruz Roja, enviando un mensaje con la palabra 'JUGUETE' al 38088, colaborar como punto de recogida y ayudar en la difusión de la campaña.

"No puede haber un niño que no tenga un juguete en Navidad en nuestro entorno. Cuando hablamos de familias muy vulnerables, con niños que suelen estar en riesgo de exclusión social, es fácil de entender que no puedan comprar juguetes", ha manifestado Santos.

Para la campaña de este año, según ha indicado Santos, desde Cruz Roja han exigido a las familias que apoyan esta iniciativa "hacer el esfuerzo" para que compren juguetes nuevos en lugar de "sacarlos de los trasteros".

Más de 100 voluntarios estarán ubicados en más de 20 puntos de la provincia para llegar a la mayor parte de los municipios, donde se contará con la colaboración de las administraciones públicas.

Santos ha señalado que la Fundación 'la Caixa' colabora este año en 'Sus derechos en juego' por primera vez. "Es importante visibilizar los apoyo que tenemos y Cruz Roja ha sabido hacerlo", ha asegurado.

La responsable de Relaciones Institucionales de 'la Caixa' en Toledo, Maika Sánchez, ha explicado que se han unido a esta iniciativa porque es un proyecto que promueve la venta de juguetes no sexista y no bélicos.

Además, ha apuntado que normaliza la adquisición de los juguetes a través de una tarjeta regalo de 'la Caixa' para que "una familia pueda ir a recoger los juguetes que quieren los niños".

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

La directora provincial de Cruz Roja Juventud en Toledo ha indicado que los juguetes en la infancia son "un pilar muy importante" debido a que recogen valores para los niños.

En este sentido, ha concretado que los objetivos de la campaña son dotar a las familias con dificultad social con niños de juguetes; promover los juguetes educativos y de trasmisión de valores; fomentar el juego saludable; sensibilizar sobre el juguete, no bélico, no sexista y sostenible; y garantizar a los niños su derecho a jugar.