Cs no descarta llevar al Constitucional los Consejos de Ministros de los viernes de Sánchez

La portavoz nacional de Ciudadanos, y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este miércoles en Ciudad Real que van a utilizar "todas las herramientas" a su alcance contra los Consejos de Ministros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fr los viernes, sin descartar el recurso al Tribunal Constitucional que también ha anunciado el PP.

Arrimadas, que ha visitado Ciudad Real junto a la candidata de la formación naranja a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, ha señalado que van a poner en marcha "todos los mecanismos" que tienen a su alcance "para tener unas elecciones justas y una campaña neutra".

No obstante, y ante el anuncio de recurso al Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular, ha recordado que el uso de los decretos que ahora crítica la formación liderada por Pablo Casado también los utilizaron los 'populares' sin ser situaciones excepcionales.

"Estamos cansados de que PP y PSOE hagan lo mismo cuando gobiernan y critiquen cuando están en la oposición. Es necesario un cambio de centro que será real y que es el que va a liderar Ciudadanos", ha apostillado.

Un cambio para el que son fundamentales los escaños que se disputan en Castilla-La Mancha y, de esa forma, "no tener otros cuatro años de un gobierno de Pedro Sánchez de la mano de los separatistas y los populistas".



PERMISO DE PATERNIDAD

De otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de recurrir por inconstitucional el aumento del permiso de paternidad del PSOE, Arrimadas a recordado que los socialistas votaron en contra cuando "desde Ciudadanos conseguimos que pasara de dos a cuatro semanas y luego a cinco. Pero nosotros hacemos política real y ellos política-ficción".

En este sentido ha abogado por que el PSOE deje de "utilizar" las instituciones para hacer campaña. "Es una auténtica vergüenza, Moncloa no es su cortijo y no se puede hacer campaña utilizando el Congreso. Necesitamos políticas serias y no políticos que se den paseos en el Falcon".

Arrimadas, que ha descartado pronunciarse sobre la posibilidad de un pacto con el PSOE en Castilla-La Manchas alegando que lo prioritario ahora son las elecciones generales, ha vuelto a comprometerse con un cambio de la ley electoral su Ciudadanos gana las generales para que "nunca más los partidos que quieren romper este país marquen el ritmo de España".

NUEVA ETAPA DE CENTRO

Frente a PP y PSOE, Inés Arrimadas ha subrayado que Ciudadanos propone abrir una nueva etapa liderada por un partido de centro. "No se trata de cambiar PSOE por PP porque eso ya lo llevamos haciendo casi 40 años, sino abrir una nueva etapa liderada por un partido de centro que está preparado para gobernar".

Si ganan las elecciones generales, se ha comprometido Arrimadas a prestar especial atención a las necesidades de Castilla-La Mancha como el empleo o la despoblación a través de un gran pacto nacional.

"Queremos dejar atrás el pasado, porque mientras otros están muy cómodos hablando de Franco o del aborto, nosotros vamos a hablar de futuro: educación, natalidad.... Lo que no queremos es vivir cuatro años más como los que ha sido esta pesadilla de nueve meses del gobierno de Sánchez".