CSIF advierte sobre los datos de desempleo de las mujeres en C-LM aunque celebra el descenso de parados

Archivo - Concentración de CSIF. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO - Archivo

TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado el descenso de 1.081 parados en el mes de marzo en la comunidad autónoma, lo que deja la cifra total de desempleados en 119.512 personas, subrayando que supone la bajada más importante para un mes de marzo desde 2008 y también es destacable el descenso interanual en 11.237 personas.

El sindicato ha destacado Sector Servicios ha liderado el incremento de puestos de trabajo (1.106) en un mes donde el paro ha descendido en todas las provincias gracias a la celebración de la Semana Santa y el aumento de empleo que genera en ámbitos como la hostelería y el turismo, mientras que el desempleo se incrementaba ligeramente en Industria y Agricultura, según ha trasladado en una nota de prensa.

Sin embargo, CSIF ha puesto el foco en las desigualdades de la contratación. Así, apuntan que el aumento en 5.343 contratos en el Régimen General no ha estado acompañado de estabilidad: sólo uno de cada cuatro contratos firmados (25,7%) fueron indefinidos a tiempo completo, y entre ellos el 72,3% lo ocuparon hombres, mientras que los fijos discontinuos supusieron el 30,3%.

Señalan, asismismo, que las jornadas parciales continúan siendo ocupadas mayoritariamente por mujeres, tanto en la contratación indefinida (73%) como en la temporal (64%), mostrando un mes más las diferencias del mercado laboral de la región: las mujeres, que representan el 65,3% del paro registrado, se ven empujadas a aceptar empleos temporales o reducir sus horas de trabajo ante la necesidad de atender a hijos y familiares, lo que supone un obstáculo para la igualdad real, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal.

Finalmente, CSIF ha exigido la devolución de las subvenciones concedidas a CCOO y UGT por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ascienden a 51.987.332 euros. El sindicato ha denunciado que estas subvenciones carecen de justificación y reclama que esta cantidad sea reinvertida en políticas activas de empleo y en reducir la vulnerabilidad social, en lugar de financiar a organizaciones afines al Ejecutivo autonómico.