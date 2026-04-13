CSIF alerta de 5 positivos por tuberculosis en Instituto de Medicina Legal de Toledo por "deficiencias en instalaciones"

Archivo - FILED - 23 February 2016, Berlin: A doctor shows a tuberculosis case using an X-ray in his office at the tuberculosis center. Photo: Gregor Fischer/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa - Gregor Fischer/Deutsche Presse-A / DPA - Archivo

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo y ha acudido al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, denunciando la situación de Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuyas instalaciones "no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la realización de autopsias y donde incluso se han producido cinco positivos por tuberculosis".

Entre las principales deficiencias detectadas, CSIF destaca, mediante un comunicado, problemas estructurales y técnicos como la falta de estanqueidad en las salas, ausencia de un sistema adecuado de filtración de aire y graves carencias en limpieza y gestión de residuos biológicos y físicos. Asimismo, señala la escasez de equipos de protección individual (EPIs) para el personal.

Estas deficiencias afectan de manera directa y con enorme gravedad a la plantilla: 5 de los 21 trabajadores del centro han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, "lo que evidencia un elevado riesgo biológico y la posible propagación de agentes infecciosos dentro de las instalaciones por sus condiciones totalmente insalubres".

Hasta el momento dice el sindicato, "estos trabajadores no han desarrollado la enfermedad, pero se encuentran en situación de vigilancia y durante los próximos dos años tendrán que someterse a pruebas de manera periódica para comprobar que no sufren una tuberculosis activa".

Es más, los trabajadores han tenido constancia de este positivo por la prueba de Mantoux (método diagnóstico utilizado para determinar si una persona ha sido infectada por la bacteria causante de la tuberculosis) realizada a una técnico forense que estuvo trabajando de manera temporal en el Instituto de Medicina Legal y que se sometió a esta prueba en su nuevo puesto de trabajo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

CSIF exige que la prueba de Mantoux sea de obligada aplicación en el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal forense.

La Central Sindical censura que aún no se haya procedido al traslado a la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, la cual incluso fue inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo. Mientras tanto, "se están dejando de lado normas básicas de seguridad como la gestión de residuos biosanitarios, lo que obliga a almacenar bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso".

PLAGAS DE INSECTOS

Incluso, según el sindicato, "han llegado a producirse plagas de insectos y el Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a fumigar las instalaciones, que no cumplen tampoco con una ventilación adecuada".

CSIF advierte que estas condiciones no sólo incumplen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sino que también están suponiendo un riesgo directo para la salud de los trabajadores.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado de forma urgente la comunicación de la evaluación de riesgos laborales tanto de médicos forenses como de técnicos especialistas y la actualización de protocolos, así como el cierre cautelar del centro para la adecuación inmediata de las instalaciones a los estándares mínimos exigidos.

"Es preciso acelerar el proceso de traslado a las nuevas instalaciones", pero el sindicato no descarta emprender nuevas acciones si no se produce una respuesta rápida y efectiva por parte de la Administración.