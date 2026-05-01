CSIF conmemora el 1 de Mayo con preocupación por la situación laboral y económica

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TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora este 1 de Mayo con preocupación, firmeza y responsabilidad ante la situación económica que afronta España y sus trabajadores.

Según apunta en nota de prensa, las cifras macroeconómicas positivas de España "contrastan con los problemas reales a los que se enfrentan los ciudadanos todos los días: precariedad laboral, los precios altos de la cesta de la compra (agravados por el conflicto bélico en Oriente Medio), de la energía, de la vivienda, o la subida de las hipotecas".

"Vivimos en una situación de incertidumbre derivada de la Guerra en Irán, con una crisis energética de consecuencias imprevisibles, la subida del precio de la energía y su impacto en la inflación. La cesta de la compra es muy probable que afronte una nueva subida de precio si el conflicto se prolonga y todo ello va a poner en jaque a las familias españolas", señala en nota de prensa.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última Encuesta de Condiciones de Vida (2025), una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje que se mantiene prácticamente estable en los últimos diez años. Además, el 8,5 por ciento de la población llega a fin de mes con "mucha dificultad", un 36,4 por ciento no tiene capacidad para gastos imprevistos (41,4% en Castilla-La Mancha) y el 32,2 por ciento no se puede ir ni una semana de vacaciones (38,3% en Castilla-La Mancha).

CSIF valora la evolución al alza en el empleo, pero mantiene su preocupación ante unos datos de paro a nivel global y especialmente en los jóvenes (uno de cada cuatro no encuentra empleo) que prácticamente doblan la media europea y con un volumen de fijos discontinuos que maquilla la precariedad en el trabajo.

También llama la atención por la tasa de temporalidad en las administraciones públicas, estancada cerca del 30 por ciento desde hace años, más del doble que en el sector privado. En este sentido, CSIF subraya la precariedad que sufren los docentes interinos en Castilla-La Mancha, más de 10.300 en Castilla-La Mancha que siguen sin cobrar el verano salvo si son contratados antes del fin de octubre y trabajan de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio.

Por otra parte, apunta que el mercado laboral español sigue dependiendo en gran medida de sectores como la hostelería y los servicios, con un peso todavía reducido del tejido industrial. Sigue pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo, ya que el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas de siempre. Además, como sociedad, debemos prepararnos para afrontar desafíos importantes, como el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral.

"Desde CSIF también estamos preocupados por los retos en la Seguridad Social, que dificultan cada vez más las condiciones de acceso a una jubilación, o el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos. Hemos solicitado a las autoridades europeas y al Gobierno de España un plan de contingencia para blindar el Estado de Bienestar ante los efectos sociales y económicos de la guerra", indica.

La apuesta de CSIF pasa por la mejora del empleo público, jubilación digna, mejores salarios, refuerzo de plantillas, potenciar los servicios públicos, más prevención laboral, luchar contra la precariedad, promoción interna, igualdad real entre mujeres y hombres, mejora de las indemnizaciones por razón de servicio y residencia, mejora de la calidad asistencial del mutualismo administrativo y del régimen de Clases Pasivas, entre otros.

La Central Sindical también reclama el desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral y regulación de esta modalidad de jubilación para funcionarios y estatutarios.

Pese a las dificultades, CSIF celebra este 1 de Mayo como tercera fuerza sindical de España, defendiendo con orgullo nuestro crecimiento, que nos posiciona como alternativa sindical a las organizaciones de clase. Asimismo, también somos el primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha.

"Esto significa que estamos restando espacio electoral a las organizaciones tradicionales y que somos una alternativa real y consolidada para las personas trabajadoras españolas", concluye.