CSIF denuncia esperas de hasta tres días en Urgencias para obtener cama en el hospital de Toledo

Archivo - Urgencias, Sescam, hospital de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la situación 2límite" en la que se encuentra el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, donde en la mañana de este lunes hasta 57 pacientes permanecen pendientes de ingreso hospitalario e incluso uno de ellos acumula ya tres días en Urgencias a la espera de una cama, mientras otros tres acumulan más de 48 horas en la misma situación.

En nota de prensa, denuncia que se trata de tiempos de espera "excepcionales que evidencian el colapso asistencial y que podrían marcar un récord en la permanencia prolongada en este servicio".

Según explica, las que llevan más tiempo esperando en Urgencias son pacientes cardiológicos que no pueden acceder a planta por falta de camas con monitorización, además de que también faltan camas de aislamiento. Junto a las cuatro personas de mayor demora de ingreso, el resto acumulan entre uno y dos días.

CSIF advierte de que esta situación no solo afecta a la calidad asistencial, sino que también supone un riesgo para la seguridad y la salud de los pacientes, que permanecen durante días en un entorno no diseñado para estancias prolongadas.

Asimismo, repercute directamente en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, sometidos a una sobrecarga constante.

Del total de pacientes pendientes de ingreso en el HUT, 27 corresponden al Hospital del Valle, el cual ha alcanzado su total de ocupación hospitalaria.

Dicho esto, desde la central sindical critican que se esté incumpliendo la normativa: el Decreto 45/2019, que regula los tiempos máximos de atención en los servicios de urgencia hospitalaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, fija en un máximo de doce horas el periodo a ocupar una cama desde la solicitud administrativa de ingreso.

Por ello, insiste en la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que permitan aliviar la saturación hospitalaria, retomar las obras de ampliación de Urgencias, incrementar los recursos disponibles y garantizar una atención digna tanto para pacientes como para profesionales, ya que lamentablemente esta situación no es nueva.