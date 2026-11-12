CSIF denuncia un "exceso de guardias de los facultativos del Hospital de Toledo que "pone en riesgo salud de pacientes"

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TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "el exceso de horas de guardia que están soportando los facultativos del Hospital Universitario de Toledo (HUT)", una situación que, además de poder vulnerar la normativa vigente, "supone un grave riesgo para la salud de los profesionales y puede comprometer la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes".

La Central Sindical exige a la Gerencia que "cumpla estrictamente los límites de jornada complementaria establecidos en la normativa, que revise las planificaciones de guardias y que adopte las medidas organizativas y de contratación necesarias para evitar que los profesionales tengan que asumir una carga de trabajo que comprometa su salud".

La jornada complementaria de los médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) está regulada por la Resolución de 28 de diciembre de 2018, así como por el Estatuto Marco del personal estatutario: la normativa establece un límite máximo de 785 horas anuales de horas de guardia, ampliable en otras 150 horas únicamente de forma voluntaria y con consentimiento escrito del profesional, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Sin embargo, CSIF alerta de que en servicios hospitalarios con elevada carga asistencial como Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos, Pediatría o Traumatología, numerosos facultativos están superando ampliamente estos límites llegando a superare el millar antes de finalizar el año. La hora de guardia es el periodo de tiempo en el que el trabajador debe estar disponible para atender emergencias, urgencias o imprevistos fuera de su jornada ordinaria.

Para CSIF, esta situación resulta especialmente preocupante porque no se trata de una circunstancia puntual, sino de una sobrecarga de trabajo que se está trasladando a los profesionales como consecuencia de las necesidades organizativas y asistenciales del hospital.

"Detrás de este exceso de horas de guardia se encuentra la falta crónica de facultativos en el HUT y el ahorro que supone para la Gerencia, ya que es más económico abonar una hora de guardia (un tercio de hora de jornada ordinaria) que abonar una contratación".

El exceso de jornada puede comprometer la capacidad de respuesta y rendimiento durante la atención sanitaria. La seguridad de los pacientes exige profesionales descansados, en condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo y con garantías suficientes para prestar una asistencia de calidad

Además de su ilegalidad, la acumulación excesiva de horas de guardia también tiene consecuencias directas sobre la salud de los trabajadores. CSIF alude a "la fatiga y la falta de descanso asociadas a jornadas prolongadas", que "pueden favorecer problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, trastornos metabólicos y endocrinos, así como problemas de salud mental, entre ellos el síndrome de desgaste profesional o 'burnout'". También pueden repercutir negativamente en las capacidades cognitivas y en el bienestar general de los facultativos

A esta situación, "se suma que los médicos deben afrontar jornadas continuadas de hasta 24 horas, cada vez más extenuantes cuando se acumulan con una elevada carga de guardias a lo largo del año".