CSIF denuncia "graves deficiencias" en la cocina del Hospital de Alcázar y pide al Sescam "tomar cartas en el asunto"

CIUDAD REAL 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha informado de que humedades, maquinarias defectuosas, filtraciones, suelos resbaladizos, falta de ventilación, averías continuas y "múltiples incumplimientos" en materia de seguridad laboral son algunas de las "graves deficiencias" que Inspección de Trabajo ha detectado tras revisar la cocina del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Deficiencias por las que, según el sindicato, ha sancionado a la empresa Mediterránea Catering, después de "las numerosas quejas y presiones" que, desde hace meses, viene realizando la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para que se cumplan todos los requerimientos exigidos.

"La situación en la cocina del Hospital Mancha Centro es absolutamente insostenible y ha alcanzado un nivel de gravedad que compromete el riesgo de accidentes para los trabajadores, así como la seguridad alimentaria de los pacientes", apunta la responsable provincial de CSIF Empresa Privada, Prado Serrano, quien asegura que la existencia de una sanción firme refleja la "magnitud" del problema existente.

Para la Central Sindical, la empresa concesionaria Mediterránea Catering y el Sescam han ignorado durante meses los requerimientos realizados por el sindicato para corregir las deficiencias y garantizar un entorno de trabajo seguro, pese a que la Administración tiene la responsabilidad última sobre los servicios que presta.

"Las personas trabajadoras del servicio de cocina no pueden seguir desempeñando su labor en estas condiciones. Es desesperante y exigen una respuesta urgente y contundente tanto por parte de Mediterránea Catering como del Sescam", señala Serrano.

Cabe recordar que en estas instalaciones se prepara a diario la comida destinada a las personas hospitalizadas, "lo que hace aún más intolerable el estado en el que se encuentran".

Por todo ello, el sindicato solicita al Sescam que "tome cartas en el asunto", ya que el lamentable estado en el que se encuentra la cocina del Hospital General Mancha Centro, además de ser un incumplimiento del contrato por parte de la empresa, es un problema que debe ser solucionado "a la mayor brevedad posible" antes que algún paciente o trabajador sufra algún contratiempo.

CSIF, que seguirá manteniendo una vigilancia activa sobre la empresa, no descarta cualquier tipo de movilización o acción necesaria en caso que el problema persista.