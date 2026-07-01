CSIF denuncia que Junta ha creado dos asesores con sueldos de nivel 30 "mientras amortiza plazas"

Archivo - Palacio de Fuensalida. - JCCM - Archivo

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denuncia la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal eventual publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que supone la incorporación de dos nuevos puestos de asesor para la vicepresidencia primera del Gobierno regional, con un complemento específico de 34.434,6 euros (asimilable a un nivel 30) para cada uno de ellos, lo que supone un gasto anual superior a 135.000 euros en cada caso incluyendo salario base y complemento de destino.

"CSIF lamenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya decidido reforzar la estructura de personal eventual en un momento crítico para la región: mientras el personal funcionario y laboral sufre una continua política de desdotación y amortización de plazas, el Ejecutivo autonómico ha optado por blindar su estructura política con nuevas contrataciones de asesores con sueldos astronómicos: el personal eventual de la Junta asciende a 134 personas, a lo que se suman ahora estos dos nuevos asesores creados hoy", denuncia en nota de prensa.

La Central Sindical censura estos "puestos creados a dedo con sueldos muy elevadas". "Estamos hablando de que estas plazas no son para personal de carrera, sino para personal eventual y cuentan con las retribuciones más altas de la administración que pagamos todos los castellano-manchegos", explica el presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, .

Esta decisión se justifica oficialmente por el supuesto "incremento del volumen y complejidad del trabajo", sin mayor aclaración y exigiendo una "dedicación exclusiva", que, curiosamente, parece no ser necesaria para el personal que sostiene los servicios públicos en los centros de trabajo.

"Es indignante que en el contexto actual de recorte crónicos, la partida destinada exclusivamente a personal eventual de los Presupuestos Generales para 2026 (supere ya los 5 millones de euros".

"Resulta insultante para los trabajadores públicos que se mantenga este gasto desorbitado en asesores y personal eventual, o que se hayan concedido más de 56,2 millones de euros en subvenciones a CCOO y UGT, mientras sufrimos reducción de efectivos constante y la pérdida de personal estructural por amortización de plazas, o sin derechos reconocimos como la implantación de la carrera profesional en la Junta o la derogación del Plan de Acción de Social. Estamos sin duda en un final de legislatura marcado por el clientelismo, estos dos nuevos asesores sólo buscan premiar a perfiles políticos a costa del erario público", explica Sánchez.

Por ello, CSIF ha exigido la paralización inmediata de estas contrataciones y que los fondos se destinen a cubrir las vacantes reales de personal funcionario y laboral que garanticen unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.