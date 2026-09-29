CSIF estima que la OPE 2026 de la Junta de Comunidades contará con 1.156 plazas

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TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) estima que la Oferta de Empleo Público (OPE) 2026 de la Administración general de la comunidad autónoma contará, a falta de su aprobación definitiva, de 1.156 plazas, 425 de personal laboral y 731 de personal funcionario.

Según informa la organización, este miércoles, la Administración presentará la propuesta de personal laboral y el jueves, 1 de octubre, hará lo propio con la de personal funcionario.

A falta de concretar el borrador definitivo, CSIF sostiene que la OPE 2026 de personal laboral contará, entre las categorías con mayor número de plazas, con 83 de personal de limpieza y servicios domésticos (PLSD); 79 puestos de auxiliar de enfermería; 72 de auxiliar técnico educativo (ATE); 44 de ordenanza o 27 de técnico especialista de jardín de infancia (TEJI).

En cuanto a la OPE 2026 de personal funcionario, 71 serán del cuerpo superior jurídico; 67 del grupo técnico de gestión; 54 del cuerpo ejecutivo administrativo; 47 de veterinario; 41 de la escala técnica de sistemas e informática y también 41 de agentes medioambientales o 34 de ingeniero técnico agrícola, entre las categorías más numerosas.

Tras asegurar que los procesos selectivos son un paso clave para la estabilidad y calidad del empleo público, el presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, lamenta que la OPE siga limitándose por la tasa de reposición, "que impone un tope legal basado únicamente en las bajas, jubilaciones y fallecimientos producidos".

"Mientras siga existiendo este límite, las ofertas de empleo público serán parches que no solucionan las carencias estructurales en sectores clave", advierte.

Asimismo, alerta de que la oferta no es suficiente para alcanzar el objetivo del 8% de temporalidad. "Al ritmo de estas convocatorias, la temporalidad se perpetúa abusando de la contratación interina", añade Sánchez.

"Aunque valoramos la propuesta de la Junta, todavía podría haber sido mucho más ambiciosa. De hecho hay especialidades del cuerpo técnico como por ejemplo enfermería donde hay 54 vacantes del turno libre y 3 de discapacidad procedentes de la convocatoria del 2023-2024 que se quedaron desiertas y que desde CSIF reclamaremos que se incluyan en la oferta de 2026".

Según recuerda la central sindical, el pasado año ya se aprobó la OPE 2025 con 476 plazas de personal laboral y 668 de personal funcionario y que la presente OPE 2026 (425 de personal laboral y 731 de personal funcionario) todavía debe aprobarse en la Mesa General de Función Pública. Se espera que antes de final de año esté publicada la convocatoria y en otoño de 2027 comenzarán los exámenes que aunarán ambas OPEs (2025 y 2026) con un total de 2.300 plazas.