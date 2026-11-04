CSIF lamenta los datos en C-LM y pone el foco en el desempleo femenino y la pérdida de empleo público

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla-La Mancha ha lamentado la subida del paro en octubre en 2.059 personas en octubre, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 120.192 personas, de acuerdo a los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La central sindical ha destacado que la desigualdad de género es uno de los factores negativos del mercado laboral de Castilla-La Mancha, señalando que la mayor parte del empleo destruido en octubre fue femenino (1.351 mujeres) hasta situar el paro femenino en 78.004 mujeres (64,9% del total). Además, ellas representan el 57,2% de los contratos temporales, pero bajan al 43% en el caso de los contratos indefinidos.

Por último, CSIF también pone el foco en la pérdida de empleo público en el ámbito sanitario y de servicios sociales, con la pérdida de 2.946 afiliaciones.