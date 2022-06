CSIF pide completar la buena evolución del mercado laboral de C-LM con empleo de calidad y mejoras salariales

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha celebrado el descenso del número de parados en Castilla-La Mancha, ha pedido completar la buena evolución del mercado laboral de la región con empleo de calidad y mejoras salariales.

CSIF ha invitado "a no caer en triunfalismos para continuar trabajando por la estabilidad laboral más allá de las cifras". No en vano, ha indicado que el Ministerio no contabiliza como parados en las estadísticas a los contratados bajo la modalidad de fijo discontinuo que no se encuentren trabajando.

"En abril, de los 25.004 contratos indefinidos firmados en la región, 8.382 fueron de jornada fija discontinua", ha indicado en nota de prensa.

Asimismo, y a pesar de la buena evolución, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha recordado que las tasas de paro continúan siendo muy elevadas --13,3% en España frente al 6,8% en la eurozona en los datos referidos a abril--, "a lo que se añade una inflación desbocada, con Castilla-La Mancha registrando la tasa interanual más alta, que obliga a revisar al alza los salarios".