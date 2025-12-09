CSIF pide más seguridad y formación tras la agresión a una facultativa de Puertollano

Archivo - Hospital de Puertollano - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras la agresión sufrida por una facultativa en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, ha pedido que se dote de protección a todos los trabajadores tanto en hospitales como en centros de salud y Puntos de Atención Continuada, para evitar que hechos tan lamentables como éste vuelvan a suceder.

"Este tipo de actos repercuten en el normal funcionamiento de los servicios, ya que se retrasa la atención al resto de pacientes y produce una sobrecarga de trabajo para el resto de profesionales que atienden a las personas que acuden a consulta", ha subrayado el responsable de CSIF Sanidad en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, Agustín García, que ha insistido en la necesidad de disponer de medidas reales y eficaces, como la protección penal para todos los profesionales del ámbito sanitario.

De igual modo, ha demandado la formación de todas las plantillas de los centros sanitarios a fin de desarrollar habilidades comunicativas y sociales que permitan la prevención de este tipo de situaciones, el aumento y mejora de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, a través de la dotación de un mayor número de personal de seguridad, la dotación de medios técnicos de seguridad eficaces, así como campañas de sensibilización a la población por parte del Sescam.

Desde la central sindical, en nota de prensa, han reiterado su rotunda oposición a cualquier forma de agresión e interferencia en el trabajo de todos los profesionales del ámbito sanitario, lamentando que este tipo de prácticas se repitan "con demasiada frecuencia".

"Nada justifica ni una agresión física ni verbal. No podemos consentir que se nos menosprecie como personas ni como profesionales", ha concluido García.