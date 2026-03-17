CSIF y STAS exigen a la Junta que "rectifique" y oferte todas las plazas vacantes de la OPE 2023-2024

Concentración conjunta de CSIF y STAS en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y STAS se han concentrado este martes a las puertas de la Dirección General de Función Pública de Castilla-La Mancha, en Toledo, para exigir a la Administración regional que "rectifique" y oferte todas las plazas vacantes de la OPE 2023-2024.

Según los convocantes, "la decisión arbitraria" de la Administración regional de no ofertar todas las plazas vacantes está provocando "graves perjuicios" tanto para las personas que han superado el proceso selectivo, obligándoles a desplazarse lejos habiendo plazas en sus propias provincias, como para el personal interino, que se enfrenta a "una doble oleada de ceses" tras la adjudicación de destinos del proceso selectivo y otra posterior tras la resolución del concurso de traslados.

Encabezados por el presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, y el portavoz de STAS, Gustavo Fabra, delegados de todas las provincias de la región han coreado "no somos fichas, somos personas" o "Gobierno regional, escucha al personal".

Esta forma de proceder, según los sindicatos, "rompe" con la práctica seguida en anteriores procesos selectivos y generará "un problema organizativo y humano de gran magnitud" que podría evitarse simplemente ofertando todas las vacantes existentes, "como se ha venido haciendo hasta ahora", reclaman.

En declaraciones a los medios, tanto el portavoz de STAS como el presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha han insistido en que entre esta decisión de la Administración regional supondrá "un castigo" para quienes han superado el proceso selectivo, ya que muchas personas, aun existiendo vacantes próximas a sus domicilios, se verán obligadas a desplazarse lejos para ocupar plaza, quedando a la espera de participar meses después en un concurso de traslados.

También han incidido en que supondrá "una doble oleada de ceses de personal interino": una primera tras la adjudicación de destinos del proceso selectivo y otra posterior tras la resolución del concurso de traslados que previsiblemente se convocará a continuación.

Y, según los portavoces sindicales, se van a dar "situaciones injustas" en los concursos posteriores, donde personas que han obtenido mejor posición en el proceso selectivo podrían verse desplazadas por otras con mayor antigüedad en la Administración.

"Esto va a suponer un dragado de la base del empleo público en Castilla-La Mancha para regar la cúpula de la propia administración, creando una pirámide invertida en la que la zona noble, la zona alta, está sobrecargada de plazas, mientras que la base, que es la que da servicio a la ciudadanía en la atención directa, se ve debilitada y luego se abre la vía de las privatizaciones o la aplicación de las entidades colaboradoras a través de la ley de simplificación administrativa que aprobó hace unos meses el Gobierno regional", advierten los sindicatos.

Según el portavoz de STAS, "en los últimos 10 años, desde que está Emiliano García-Page en el Gobierno, los altos cargos han subido un 70%, el personal eventual ha subido 80 puestos, lo que supone un 151% más. Y el personal de libre designación tiene 387 plazas más, lo que supone un 42% más". "A nosotros parece inadmisible que esto se produzca en una administración que tiene que dar unos servicios de calidad a la ciudadanía de Castilla-La Mancha y que ve como la base se debilita para fortalecer la cúpula en un movimiento discrecional que no se ha negociado y que se está ejecutando al margen de la propia voluntad del personal afectado", ha recalcado.

De su lado, el representante del sindicato CSIF ha confiado en que este tipo de protestas logren "frenar" lo que considera un "despropósito".