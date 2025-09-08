CSIF subraya la necesidad de mejorar las condiciones del profesorado en C-LM ante un curso que comienza con "desafíos"

TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha subrayado la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado en un curso escolar 2025/2026 donde más de 33.500 docentes se enfrentan a "múltiples desafíos" que amenazan la calidad educativa que se ofrece en las aulas.

La burocracia, los recortes que permanecen desde 2012 "y que no se han revertido en su totalidad", algunos de ellos "muy graves" como la precariedad del profesorado interino, aulas más conflictivas, falta de medios para atención a los alumnos con necesidad educativas especiales o pérdida salarial son los grandes problemas de la educación pública de Castilla-La Mancha, son los principales retos que señalan, según ha informado CSIF en nota de prensa.

En primer lugar, el profesorado se enfrenta a una "ingente" burocracia. Para CSIF no es un tema menor, ya que habrá menos tiempo para preparar clases, planificar actividades, innovar o adaptar materiales a las necesidades de los alumnos y provoca además sobrecarga y estrés laboral, generando jornadas más largas y sensación de agotamiento, además de que provoca desmotivación.

"La burocracia desplaza del foco lo que es verdaderamente importante: atender al alumnado y reforzar la intervención pedagógica. Además, provoca tensión entre el profesorado, ya que también existe un reparto desigual con equipos directivos, tutores y departamentos de orientación con una sobrecarga aún mayor", asevera la central sindical.

Entre los principales recortes que permanecen se encuentra la inestabilidad y precariedad que genera el despido del personal interino durante los meses de verano, apuntando que durante los meses de julio y agosto se han destruido 4.698 afiliados a la Seguridad Social en el ámbito educativo, que además "no cobran salvo en casos muy concretos" como la contratación previa al 31 de octubre y permanencia ininterrumpida hasta final de curso.

"Frente a lo manifestado la semana pasada por el consejero de Educación, que afirmó que Castilla-La Mancha mantiene una de las tasas de interinidad más bajas de España (8,8%), la región contaba en el curso 2024/2025, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con 9.580 docentes interinos, lo que supone una interinidad del 30,5%", han criticado.

Además, manifiestan desde CSIF, el profesorado de Enseñanzas Medias sigue sin recuperar las 18 horas anteriores a la reforma de 2012 y las ratios siguen por encima de lo aconsejable con 25 alumnos entre segundo y sexto de Primaria, 30 en ESO y 32 en Bachillerato. La reducción a 22 alumnos en primero de Primaria responde únicamente al descenso de la natalidad y no a una planificación educativa.

A estos recortes crónicos se suman otros "quirúrgicos" que la Consejería acomete debido a que no cuenta con financiación suficiente, caso del aumento del número de alumnos para formar tutorías en la educación para adultos, subida de ratios y fusión de niveles en las escuelas oficiales de idiomas, las malas condiciones laborales de los docentes itinerantes o la pérdida de periodos lectivos en Formación Profesional para la gestión de las prácticas en empresas.

La convivencia escolar es señalada por la central sindical como "otro de los grandes retos". Según una encuesta realizada por CSIF, uno de cada dos docentes ha sufrido insultos, agresiones o acoso a través de redes sociales.

"A pesar de esta situación, siguen faltando recursos para hacer frente a este desafío, ya que además también hay muchas situaciones de conflictividad hacia el alumnado con necesidades educativas especiales: faltan orientadores, personal de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y auxiliares técnicos educativos, además de la enfermería escolar".

Finalmente, lamentan que el colectivo docente arrastra además una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010, que también afecta al personal laboral de religión y dentro de una comunidad autónoma que ha sufrido durante muchos meses la inflación más alta de todo el país.