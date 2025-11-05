Cuatro acusados se enfrentan en Cuenca a cinco años de cárcel por tráfico de drogas en un pub

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cuenca pide cinco años de prisión contra E.C.C., M.L.N., J.C.T.P. y A.J.L.C. en el juicio por tráfico de drogas que se celebra este jueves en la Audiencia Provincial y cuyas diligencias previas proceden del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarancón.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, un testigo protegido declaró ante la Guardia Civil que M.L.N., regente de un pub llamado 'La Diosa', vendía sustancias estupefacientes en el establecimiento.

En abril de 2019 comenzó una investigación a través de escuchas telefónicas y en el mes de junio se produjeron los registros en los domicilios de los acusados, de los que incautaron unos 54,27 gramos de cocaína, que en el mercado se hubieran vendido por unos 3.493 euros.

En estos registros se encontraron también unos 2.290 euros en efectivo, una parte de ellos escondidos en un falso techo, además de básculas de precisión, bolsas de plástico y alambre utilizado para envolver la droga. Los hechos narrados son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de droga, de acuerdo con el artículo 368 párrafo 1º del Código Penal.

Los cuatro acusados se enfrentan a una posible pena de cinco años de prisión y multa de 10.479,03 euros para cada uno de ellos.