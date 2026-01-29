Cuatro afectados, incluido un bebé, por un escape de gas butano en una vivienda de Albacete

Archivo - Ambulancia de Soporte Vital Básico. - SESCAM - Archivo

ALBACETE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, incluido un bebé de dos meses, han resultado afectadas este miércoles por una intoxicación de gas butano debido a un escape de una bombona ocurrido en una vivienda de la ciudad de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 22.03 horas en una vivienda de la calle Tejares.

Los servicios médicos tenían conocimiento del asunto cuando una familia de cuatro miembros se desplazaba al centro de salud alegando encontrarse mal. Tras una exploración, el médico encargado de la misma determinaba que estaban afectados por una intoxicación por gas butano, siendo trasladados al hospital de la ciudad en una ambulancia de soporte vital básico.

Por su parte, los bomberos acudían a la vivienda, localizando el escape de una bombona de gas butano y cortando el suministro, así como ventilando la zona.

Los afectados son un hombre y una mujer, ambos de 65 años, así como otra mujer de 35 años y el ya citado bebé de dos meses.

Hasta el lugar también han acudido efectivos de la Policía Local.