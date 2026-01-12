Cuatro hombres y cinco mujeres componen el jurado en juicio contra el presunto autor del crimen machista de Nohales

Archivo - Lugar en el que un hombre presuntamente ha matado a su expareja en Nohales. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres y cinco mujeres, a los que hay que añadir las dos personas suplentes, ambas de género femenino, componen el jurado que se pronunciará sobre la culpabilidad o inocencia de C.B.R., acusado de asesinar a su expareja en el crimen machista de Nohales de abril de 2022, en el juicio que ha dado comienzo este lunes en la Audiencia Provincial de Cuenca.

El escrito de acusación señala al presunto autor de este crimen machista como culpable de cuatro delitos: asesinato, asesinato en grado de tentativa, quebrantamiento de condena y allanamiento de morada. Por todos ellos se enfrenta a una condena que podría ser de hasta 40 años de cárcel si se cumplen las peticiones de la Fiscalía.

La elección del jurado ha sido el primer procedimiento de este juicio que se celebra en la capital desde este lunes y que podría extenderse hasta el día 16 de enero.