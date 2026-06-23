Cuatro personas detenidas en Puertollano por tráfico de estupefacientes

Sustancias incautadas durante el operativo. - CNP

CIUDAD REAL 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a cuatro personas -tres mujeres y un varón- como presuntos responsables de un delito de tráfico de estupefacientes.

Los implicados participaron en una compraventa de cocaína en Puertollano y se disponían a introducir la droga en la cercana localidad de Almodóvar del Campo cuando fueron interceptados por los agentes de la Policía Nacional, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

Este dispositivo se inició a raíz de diversas informaciones recabadas por los investigadores que apuntaban a que se iba a producir una transacción de estupefacientes en Puertollano, por lo que se estableció un dispositivo policial con indicativos uniformados y de paisano que permitió localizar a dos de las implicadas y máximas responsables de la organización, momentos antes de que tuviese lugar la transacción de droga.

La experiencia y el uso de contramedidas de vigilancia por parte de los presuntos traficantes, dificultó la labor de los investigadores, quienes finalmente lograron interceptar a los cuatro implicados cuando se disponían a abandonar Puertollano en dirección a Almodóvar del Campo que era el destino final para el envasado y distribución de la cocaína.

Los cuatro detenidos, tres mujeres y un varón, portaban un total de 53,7 gramos de cocaína que fueron decomisados.