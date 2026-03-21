Cuatro personas heridas en Illescas tras la colisión de otros tantos vehículos

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TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este sábado tras la colisión de otros tantos vehículos a la altura del kilómetro 33 de la A-42 (sentido Toledo), en Illescas.

El aviso del suceso se ha recibido a las 12.05 horas, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los heridos son un hombre de 43 años, y tres mujeres de 30, 52 y 62 años, que han sido trasladados por dos ambulancias al Hospital General Universitario de Toledo. También ha acudido Guardia Civil y un médico de urgencias.