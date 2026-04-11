Cuatro sumilleres de Castilla-La Mancha competirán la próxima semana en el Campeonato de España 2026

Cuatro sumilleres de Castilla-La Mancha competirán en el Campeonato de España 2026. - SUMILLERES DE C-LM

TOLEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha participa con cuatro sumilleres en el 31º Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor 2026, que se celebrará los días 15 y 16 de abril en la Institución Ferial de Madrid (Ifema), en el marco del Salón Gourmets.

Los encargados de representar a la región serán Diego Ortega Guijarro, José María Ruiz Olivares, Raúl Valencia Mascuñano y Juan Enrique Gil, tras su participación en el XI Concurso Mejor Sumiller de Castilla-La Mancha, celebrado el pasado 16 de marzo en Bodegas Familia Bellido, en Manzanares.

Según informa la organización, Diego Ortega acude como actual Mejor Sumiller de Castilla-La Mancha, título logrado en ese certamen, mientras que José María Ruiz Olivares y Raúl Valencia Mascuñano lo hacen como finalistas.

Por su parte, Juan Enrique Gil completa la representación autonómica. Tanto Diego Ortega como el propio Gil ya tenían asegurada su presencia en el campeonato nacional tras haber quedado el pasado año entre los diez mejores sumilleres de España.

El campeonato nacional reunirá a un total de 47 sumilleres profesionales procedentes de toda España, entre los que se encuentran los mejores clasificados en concursos autonómicos y provinciales, así como el denominado Top 10 del año anterior.

La competición arrancará el miércoles, 15 de abril, a las 13.30 horas con la semifinal, en la que los participantes deberán enfrentarse a distintas pruebas como la cata de vinos, la identificación de productos y varios ejercicios sorpresa. Además, tendrán que completar un examen elaborado por el Comité Técnico de la Unión Española de Sumilleres (UES), que podrá incluir contenidos audiovisuales.

La jornada se completará con varias actividades formativas, entre ellas una masterclass impartida por Fernando Mayoral, campeón de España de Sumilleres 2024, bajo el título 'Premios Zarcillo de Castilla y León, el triunfo de la diversidad', así como otra sesión a cargo de Bodega Avelino Vegas centrada en sus vinos.

El jueves, 16 de abril, tendrá lugar la gran final, a la que accederán los tres mejores clasificados de la semifinal. La jornada comenzará con la entrega de diplomas y el anuncio de los diez mejores sumilleres, que obtendrán el pase directo para la edición de 2027. Posteriormente, se darán a conocer los tres finalistas que competirán en las pruebas decisivas.

El nombre del Mejor Sumiller de España 2026 se conocerá a partir de las 14.00 horas, poniendo el broche final a una de las citas más importantes del calendario enológico nacional, que vuelve a situar en primer plano la excelencia de los profesionales y la promoción de la cultura del vino.