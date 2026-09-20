Cuenca acogerá en octubre la I Edición de 'Días de Ciencia y Humor'

Cartel de la actividad. - MUSEO

CUENCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuenca acogerá la I Edición de 'Días de Ciencia y Humor' los días 6, 7 y 8 de octubre, en el Museo de las Ciencias y el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha.

Se trata de una iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha y Gachas Comedy, para crear un espacio de divulgación científica en un formato atractivo, que utiliza el humor y el desenfado para hacer de la ciencia un espacio asequible y, sobre todo, atractivo.

El formato consta de tres espectáculos diferentes: el Clowntífics, dirigido a centros escolares de primaria, los Monólogos Científicos, dirigidos a ESO Y Bachillerato y los Monólogos Científicos Gamberros, dirigido a público general. Todos se desarrollarán alternativamente en los dos museos de forma gratuita.

Según ha informado el Museo de las Ciencias tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre en un comunicado, supone una oportunidad para los centros educativos, y para el público en general, de descubrir la ciencia de un modo diferente.