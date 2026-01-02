Cuenca activa su Plan de Vialidad Invernal de cara al domingo ante las previsiones de bajas temperaturas y nieve

El Ayuntamiento de Cuenca activa el Pemuvi en fase de prealerta de cara al domingo ante el aviso amarillo por previsión de nevadas. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha activado su Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) en fase de alerta a partir de este domingo 4 de enero a las 12.00 horas, ante las previsiones desfavorables de la Aemet por probabilidad de bajas temperaturas y precipitaciones de nieve.

El propio Consistorio y los servicios municipales que intervienen en este plan están así alertados para actuar en el caso de que sea necesario, como son personal de Limpieza, Parques y Jardines, Obras, Tráfico, Policía Local, Agentes de Movilidad, Bomberos o Protección Civil, apoyados por las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento, en nota de prensa, recuerdan que, según se coordinó al inicio de la temporada invernal en la Comisión Técnica de Seguimiento del Pemuvi, hay disponibles unos 200 efectivos, en torno a 40 vehículos y 180 toneladas de sal.

Entre las recomendaciones que da el Consistorio conquense en caso de nevada están transitar con cuidado y evitar las zonas que hayan sido acotadas por los servicios de emergencia, así como evitar el uso de los vehículos particulares y utilizar el transporte público en la medida de lo posible.

Se aconseja también vigilar cornisas y tejados por si hubiese excesiva acumulación de nieve y, en el caso de personas mayores o con movilidad reducida, se recomienda que no salgan a la calle.

Finalmente, se insta a la ciudadanía a que siga las recomendaciones del personal que en su caso intervenga en el operativo.