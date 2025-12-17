Cuenca en Marcha propone retirar la Avenida Juan Carlos I "por falta de ejemplaridad democrática". - CEM

CUENCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha registrado una moción en el Ayuntamiento de la capital para retirar la denominación 'Avenida del Rey Juan Carlos I' del callejero municipal, al considerar que "mantener este homenaje público resulta incompatible con los valores democráticos, la ética pública y la necesaria ejemplaridad institucional".

Según informa el grupo, el edil Pablo García, ha recordado que esta propuesta ya fue debatida en el pasado, pero ha subrayado que los hechos conocidos en los últimos años hacen imprescindible reabrir el debate.

"Desde la última ocasión se han conocido datos incontestables sobre la conducta fiscal y patrimonial de Juan Carlos I. No hablamos de opiniones, sino de hechos reconocidos por la propia Fiscalía: fondos ocultos en el extranjero, donaciones millonarias no declaradas, uso de tarjetas opacas y regularizaciones fiscales por millones de euros para evitar consecuencias penales", ha afirmado.

García ha señalado que el archivo de las investigaciones judiciales "no equivale a una absolución ética, ya que se produjo por motivos estrictamente procesales como la inviolabilidad constitucional, la prescripción de los delitos o la aceptación de regularizaciones fiscales".

"Juan Carlos I no ha sido exonerado porque no hiciera nada, sino porque el marco legal impide juzgar determinados comportamientos cuando quien los comete es el Jefe del Estado o cuando se actúa fuera de plazo. Eso no puede justificar que se le rinda un homenaje en el callejero de Cuenca", ha añadido.

Así, el concejal de CeM también ha destacado que en las recientes memorias del propio Juan Carlos I se incluyen elogios a Franco, algo que considera "incompatible con cualquier compromiso democrático".

"Que un exjefe del Estado elogie a un dictador responsable de décadas de represión es incompatible con los valores democráticos y con el respeto a las víctimas del franquismo. Cuenca no puede mirar hacia otro lado", ha señalado García.

Cuenca en Marcha ha recordado que numerosos municipios de todo el Estado ya han adoptado decisiones similares y ha apelado al resto de grupos municipales a "votar con responsabilidad democrática y respeto a la ciudadanía".