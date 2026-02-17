Cuenca modifica el itinerario de su Desfile de Carnaval para reducir las interferencias en el transporte urbano

El Desfile de Carnaval de este sábado modifica parte de su recorrido y saldrá de la plazoleta de Mariano Catalina a las 16:30 horas - AYTO CUENCA

CUENCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Desfile de Carnaval de Cuenca, que se celebrará este sábado 21 de febrero a partir de las 16.30 horas, ha modificado parte de su recorrido con el objeto de interferir lo menos posible en el servicio de transporte urbano.

De este modo, arrancará de la plazoleta de Mariano Catalina hacia Fermín Caballero, girando desde la Plaza del Xúcar hacia Hurtado de Mendoza y siguiendo por avenida de Castilla-La Mancha y calle de la Guardia Civil hasta llegar al Recinto Ferial de La Hípica, donde se entregarán los premios de los concursos, según ha informado el Ayuntamiento conquense en una nota de prensa.

En este Desfile de Carnaval participará como comparsa invitada 'Spirit Dance Studio', de Alcázar de San Juan, mientras que desfilarán entrando en el Concurso de Comparsas 'Los Dementes' de Mota del Cuervo y 'El Chaparral' de Las Mesas.

Todo ello en una jornada que culminará con la actuación de la Orquesta Revoluzion a las 21.00 horas.