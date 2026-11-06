Cuerpo y Tolón acudirán en representación del Gobierno al funeral de las víctimas de Urda en Toledo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una atención a medios en Talavera de la Reina. - EUROPA PRESS

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha confirmado este viernes que asistirá, junto al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo, al funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se celebrará en la Catedral de Toledo el próximo 10 de noviembre.

Así lo ha confirmado, ante preguntas de los medios, la propia Milagros Tolón en una atención a prensa durante una visita a la Escuela de Arte de Talavera de la Reina.

"Allí estaremos, el vicepresidente primero y yo como ministra", ha confirmado Tolón, reivindicando que el Ejecutivo nacional estará "representado como siempre lo ha hecho".

Previamente, este jueves, la ministra había confirmado la asistencia de representantes del Gobierno de España, aunque señalando que aún no estaba confirmado "qué personal va a venir".

El funeral, que estará presidido por el arzobispo de Toledo, contará con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello. También ha confirmado su asistencia el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

VISITA A LA ESCUELA DE ARTE

Por otra parte, durante su visita a la Escuela de Arte, acompañada por el delegado de Educación de la Junta en la provincia de Toledo, José Gutiérrez, ha reivindicado las reformas educativas del Gobierno, centrando su atención en "la Ley de la Formación Profesional", así como "también la Ley de Enseñanzas Artísticas".

La ministra ha situado a España como "un referente dentro de la formación profesional, no solamente en Europa, sino en todo el mundo" con "más de 1.200.000 alumnos estudiando FP".