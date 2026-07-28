Culmina con éxito la reintroducción de un pollo de águila imperial ibérica en un nido silvestre de los Montes de Toledo

El CERI de Sevilleja culmina con éxito la adopción de un pollo de águila imperial ibérica en un nido silvestre de los Montes de Toledo. - JCCM

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actuación coordinada entre el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI) de Sevilleja de la Jara (Toledo), los agentes medioambientales y los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha permitido culminar con éxito la adopción en un nido silvestre de un pollo de águila imperial Ibérica nacido en el CERI y, con ello, salvar un nuevo ejemplar de una de las especies más emblemática y amenazadas de Castilla-La Mancha.

Según informa el Gobierno regional, la rápida actuación de los agentes medioambientales, tras el aviso del personal de una finca en la comarca de Talavera de la Reina que detectaron un nido caído con huevos en su interior, y el cuidado del personal del CERI han sido fundamentales para recuperar, criar e integrar en el medio natural esta cría en un nido adoptivo en el que continuar su crecimiento junto a otros pollos de edad similar.

Los dos huevos rescatados fueron trasladados al Centro el 19 de marzo donde se introdujeron en una incubadora produciéndose el nacimiento de un pollo el 6 de mayo que ha sido alimentando y cuidado mediante técnicas que minimizan el contacto visual con humanos para evitar la impronta y facilitar su futura puesta en libertad.

A la vista de la evolución favorable y tras evaluar las opciones a seguir, se apostó por su introducción inmediata en un nido adoptivo de águila imperial que reuniera las condiciones adecuadas, entre ellas, que tuvieran uno o dos pollos de edad similar facilitando así una crianza completamente natural.

Técnicos y agentes medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible han sido los encargados de seleccionar el nido candidato en un paraje de los Montes de Toledo donde se introdujo al pollo nacido en el nido el día 26 de junio.

En el seguimiento posterior a distancia del nido se ha ido comprobando la aceptación de los padres y hermanos adoptivos del pollito rescatado y verificando el normal comportamiento y la crianza de los tres pollos que continuaron conjuntamente su desarrollo con normalidad.

La actuación se completó a finales de junio con el marcaje de los pollos con emisores GPS que facilitará el seguimiento científico de estas tres nuevas águilas imperiales ibéricas que iniciaron los primeros vuelos a mediados de julio

"El éxito en la reintegración al medio natural de este ejemplar rescatado cuando aún no había nacido consolida la experiencia del CERI de Sevilleja de la Jara en programas de recuperación de fauna amenazada, ya que ésta es la tercera vez que se consigue integrar en nidos silvestres un pollo de águila imperial nacidos en el centro", destacan desde el Gobierno regional.

La primera adopción con éxito se produjo en 2017 con dos pollos nacidos por inseminación artificial que fueron introducidos con éxito en dos nidos silvestres.