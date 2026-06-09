Dados de alta los dos guardias civiles atacados por un perro en Tomelloso, cuyo dueño ha sido detenido

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dos guardias civiles que este domingo resultaron heridos en Tomelloso después de ser atacados por un perro potencialmente peligroso han recibido ya el alta hospitalaria y se encuentran recuperándose de las lesiones.

El propietario del animal ha sido detenido y se le imputan delitos contra la autoridad, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Dos agentes de la Guardia Civil resultaban heridos en Tomelloso después de ser atacados por un perro potencialmente peligroso que habría sido instigado por su propietario cuando los efectivos trataban de identificarlo en el parque Urbano Martínez de la localidad.

Según una publicación de la Guardia Civil de Ciudad Real a través de sus redes sociales, los hechos se produjeron este domingo, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de Tomelloso fue requerida para acudir al parque, donde un individuo se encontraba con un perro de raza peligrosa sin atar y sin collar.

A su llegada, los agentes instaron al hombre a que sujetara al animal y procedieron a tratar de identificarlo. Fue en ese momento cuando, según las mismas fuentes, el sujeto huyó del lugar e instigó al perro para que atacara a los guardias civiles.

Como consecuencia del ataque, dos agentes resultaron heridos. Uno de ellos fue atendido en el Hospital de Tomelloso, mientras que el otro tuvo que ser derivado al Hospital General Universitario de Toledo debido a la gravedad de las heridas sufridas.