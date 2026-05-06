Daimiel se prepara para vivir el Vid Festival "manchegamente" con música, gastronomía y turismo

Presentación del Vid Festival. - VID FESTIVAL

CIUDAD REAL, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Vid Festival volverá a convertir Daimiel en una puerta de entrada a La Mancha a través de la música, el turismo y la gastronomía. La cita celebrará los días 5 y 6 de junio su cuarta edición, con una programación que va más allá de los conciertos y que invita a descubrir el territorio, sus sabores, sus paisajes y su patrimonio.

La cita con nombres como DJ Nano, Miss Cafeína y Nena Daconte como cabezas de cartel, además de una amplia representación de artistas castellanomanchegos y una de las grandes novedades de este año, 'El Mercao', una propuesta gastronómica que se desarrollará en el recinto principal y en sus inmediaciones durante los días del festival, con espacios dedicados a la cocina de autor, el producto de cercanía y las recetas tradicionales manchegas.

Los organizadores, Pedro Díaz-Pintado y Mario García-Muñoz, han defendido durante la presentación, celebrada en Bodegas Reconquista de Ciudad Real, que el Vid ha dejado de ser una cita exclusivamente local para convertirse en un festival abierto a visitantes de fuera de Daimiel, pero con una identidad claramente vinculada al territorio. La idea, han resumido, es vivirlo "manchegamente".

En ese sentido, han recordado que quienes acuden al Vid no llegan solo atraídos por la música, sino también por la posibilidad de comer unas migas, visitar espacios naturales como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel o descubrir otros recursos turísticos del municipio como la Motilla del Azuer.

Según han destacado, La Mancha forma parte de la experiencia del festival desde antes de que comiencen los conciertos.

La pasada edición, pese a estar marcada por el mal tiempo, reunió a más de 4.000 personas y tuvo un impacto económico de 250.000 euros, según los datos aportados por la organización. Además, el festival trabajó con 15 bodegas, un 90% de proveedores de Castilla-La Mancha y un 60% de artistas castellanomanchegos.

'EL MERCAO', PRODUCTO MANCHEGO ANTES Y DURANTE EL FESTIVAL

La principal novedad de esta edición será 'El Mercao', concebido como una propuesta gastronómica inspirada en los mercados y en las plazas de los pueblos, donde convivirán el producto manchego, la cocina tradicional y la nueva gastronomía de Castilla-La Mancha.

Durante el viernes 5 y el sábado 6 de junio, el recinto principal acogerá el 'Mercao de Autor x Torreblanca', con Rubén Sánchez Camacho, del restaurante Epílogo, reconocido con Estrella Michelin y Sol Repsol, e Iván Anaya, del restaurante El Mirador de La Mancha, ganador del Concurso Nacional de Tapas en Madrid Fusión. La propuesta reunirá dos cocineros y cuatro elaboraciones para mostrar la cocina manchega más vanguardista.

A ello se sumará el 'Mercao de Territorio', centrado en el producto kilómetro cero y la calidad manchega, con la participación de Don Apolonio, Arrrea y Cris & Cakes. También habrá un Spritz Bar de Ana&Clara en el recinto principal.

El sábado 6, en la zona de tardeo, se celebrará el 'Mercao de Tradición', dedicado a la cocina de siempre, con la participación de Fedada, Bercianitas, Don Apolonio y Arrrea.

Migas, gachas, queso manchego y embutido formarán parte de una propuesta pensada para reivindicar los sabores vinculados a la memoria gastronómica de la zona.

LA MANCHA EXPERIENCE

El festival también ha impulsado La Mancha Experience, una programación paralela que ya ha comenzado con mesas redondas, catas y actividades vinculadas al territorio, y que pretende dar respuesta a qué puede hacer el público del Vid cuando no hay conciertos.

Esta programación arrancó en marzo con una actividad con Karmento en Daimiel y continuará en mayo con propuestas experienciales de catas y maridajes en Bodegas Verum de Tomelloso y Bodegas Reconquista, además de una visita a la quesería Don Apolonio y actividades con Neotaberna Rufi y Oleovidabol.

Durante el fin de semana del festival, la programación incluirá una ruta en 4x4 por la laguna de Navaseca, una visita a la Motilla del Azuer y un free tour por el casco urbano de Daimiel, además de actividades para público infantil.

La organización ha vinculado esta línea de trabajo con el turismo sostenible y la desestacionalización.

Los organizadores han señalado que el pasado año ya se alcanzó la ocupación completa y que, en esta edición, la ampliación de la programación permitirá extender ese impacto durante todo el fin de semana.

DJ NANO, MISS CAFFEINA Y NENA DACONTE, CABEZAS DE CARTEL

En el apartado musical, el Vid Festival contará el viernes 5 de junio con DJ Nano, Merino, Modelo, Niños Bravos y Pau Ornia.

El sábado 6 de junio será el turno de Miss Caffeina y Nena Daconte, junto a Éxtasis, Línea 12, Óscar Martínez DJ, Emilia, Pardo y Bazán, Bita y el final de Brujerías Sonoras.

La organización ha destacado que el cartel combina artistas consolidados con propuestas emergentes y talento castellanomanchego, manteniendo una línea que ya ha permitido al festival acoger en ediciones anteriores a artistas que después han seguido creciendo en el panorama nacional, como Siloé, citado por los propios organizadores como ejemplo durante la presentación.