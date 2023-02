Dámaso Matarranz optará a la Alcaldía de Cuenca bajo la nueva coalición +Cuenca Ahora

CUENCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dámaso Matarranz encabezará la candidatura a la Alcaldía de Cuenca por la coalición +Cuenca Ahora, el nuevo proyecto político agrupa a los tres partidos conquensistas: Cuenca Ahora, Cuenca Decide y Candidatura por Cuenca.

De momento el suyo es el único nombre que se ha dado a conocer para integrar esta lista, puesto que aún no se ha conformado ningún integrante más de cara a la próxima cita electoral el 28 de mayo.

En la presentación de esta nueva candidatura ha defendido que este nuevo proyecto "aspira a lograr una provincia fuerte, desarrollada e integrada en la esencia del movimiento de la España Vaciada, por tanto de ámbito provincial y autonómico".

De hecho, la marca +Cuenca Ahora no tiene pensado quedarse únicamente en la candidatura al Ayuntamiento de la ciudad, sino que también aspira a presentar candidaturas en diferentes municipios de la provincia conquense, así como a las Cortes de Castilla-La Mancha.

Con esto quieren conseguir dar más "protagonismo a la ciudad" en ese proyecto provincial, a la par que convertirse en un "proyecto global de vida" para los convecinos del territorio conquense.

En la presentación de la candidatura han estado presentes Jesús Neira, fundador de Candidatura de Cuenca, así como Luis Escudero, coordinador comarcal del movimiento Cuenca Ahora en la capital y la serranía alta.

Neira ha incidido en que esta nueva coalición va a tratar de sumar porque "es lo que pide el movimiento". "Este es un proyecto común que hemos querido llamar +Cuenca Ahora porque empieza siendo una suma de tres partido, y es la suma a la que queremos convocar a nuestros convecinos".

El singo + subrayado Neira viene de la idea de que Cuenca sea "más grande, se sienta importante", y el Ahora "porque urge una solución a la provincia, y hay que buscarlas desde el compromiso propio".

Escudero ha indicado que esta coalición va a ser la marca electoral de la Federación de Partidos de la España Vaciada, tanto en la capital como en el resto de ayuntamientos donde decidan presentar listas, así como para las Cortes autonómicas.

Con esta coalición se persigue "evitar el abandono que las instituciones han tenido con la provincia las últimas décadas, y debemos ser conscientes de que estamos ante un momento histórico".

Ha incidido "en la oportunidad" que tienen los conquenses "para revertir esta situación", ya que la coalición se presenta a las elecciones "con el ánimo de ganarlas".

NO ES UNA OPCIÓN POLÍTICA AL USO

Por su parte, Matarranz ha incidido que esta no va a ser una opción política al uso, y que es un movimiento de ciudadanos que quieren tomar "las riendas de su destino".

Ha desvelado que su eslogan de campaña va a ser 'Razones para el cambio, súmate', y que entre sus lemas está el no prometer grandes cosas, sino hacerlas directamente. "No venimos a traer un recetario de proyectos, no venimos a salvar a absolutamente a nadie, queremos ofrecer a la ciudadanía una alternativa que supere el bloqueo, el bipartidismo".

Y es que, +Cuenca Ahora "es más escucha activa, es oír al vecino, ser transparente, eficaz, más movilidad peatonal, más diversidad, más integridad, más sentido común y no venimos a traer recetas, sino a ofrecer un liderazgo capacitador del talento y sentido común de los vecinos".

CAÑIZARES SE INTEGRA AL PROYECTO

A este proyecto también se ha integrado el recién dimitido concejal 'popular' José Manuel Cañizares. Ha estado presente en la presentación de la candidatura de Matarranz, quien ha asegurado que la estructura de este movimiento "era lo que me invitaba a ser", y se ha mostrado "encantado" por integrarse a esta coalición.

Cree que los problemas de Cuenca "no pueden someterse a los intereses de otros territorios que son ajenos a la prosperidad de Cuenca" y ha asegurado que en la ciudad y la provincia "hay personal suficiente para diseñar los intereses de Cuenca, llevarlos a cabo y luchar sin sometimiento a ningún otro interés".