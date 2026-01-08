El damasquinado toledano se podrá encontrar en 5 millones de cupones de la ONCE del sorteo del 13 de enero - A.PEREZ HERRERA

EUROPA PRESS

El damasquinado toledano es el protagonista del cupón de la ONCE para el sorteo del próximo martes, 13 de enero, del que se han imprimido hasta cinco millones que se pueden comprar desde este mismo jueves en toda España.

Un cupón que ha sido presentado este jueves en la mezquita de Tornerías de Toledo por el delegado regional de la ONCE, Carlos Javier Hernández, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y que ya se puede adquirir en plazas, calles y locales colaboradores a lo largo y ancho de todo el país.

Hernández ha apuntado que este cupón es el resultado de la participación de la Delegación Territorial de la ONCE en la colección que esta entidad ha puesto en marcha para poner en valor la artesanía de España.

"Ponemos la riqueza de la artesanía en el bolsillo de los ciudadanos a través de diferentes sorteos", ha indicado, para agregar que se trata también de una forma de devolver a la ciudadanía lo que da a la ONCE cuando apoya la labor que realiza desde hace más de 17 años.

La colección sobre artesanía de España se inició en Aragón, Asturias y Canarias, siendo ahora el turno de Castilla-La Mancha con el damasquinado toledano, en un cupón diario de la ONCE que entrega un premio de medio millón de euros más 49 de 35.000 euros.

El delegado regional de la ONCE ha destacado que Castilla-La Mancha cuenta con 700 agentes vendedores y el papel social que lleva a cabo la organización, tras lo cual ha mostrado su intención de "ir más allá" impulsando desde Castilla-La Mancha el turismo accesible en entornos naturales o patrimoniales a través de cartas con códigos QR o sistemas en braille.

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha comenzado hablando de la mezquita de Tornerías para resaltar que desde que abrió sus puertas hace un año ya han pasado por este espacio más de 53.000 personas, una de cada cuatro de ellas de fuera de España.

LA "FORTALEZA" DE LA ONCE

Ha destacado "la fortaleza" del grupo ONCE que contribuye, junto a otras organizaciones y asociaciones a que hay en la región, a que haya una tasa de ocupación de la discapacidad de un 38,5%, que ha subido cinco puntos con respecto al año 2024 y está tres puntos y medio por encima de la media nacional.

Centrándose en el damasquinado, ha recordado que la Mezquita de Tornerías empezó su actividad con una exposición sobre este arte por la que pasaron 17.000 personas que visualizaron las 168 "joyas" de damasquinado que se expusieron en este espacio.

Se ha referido así a la necesidad del relevo artesano y las ayudas a tal fin puestas en marcha por el Gobierno regional, por lo que ha señalado que ya está abierto el plazo de inscripciones para aquellas personas que quieran formarse en certificados de profesionalidad con una oferta de formación que su departamento ha trabajado con la Consejería de Educación.

Es una oferta que va a tener dos millones de euros de inversión para llegar a 47 centros educativos de la región con 1.000 personas que se podrán formar en distintos certificados de profesionalidad, uno de ellos de damasquinado en la Escuela de Arte de Toledo con hasta 180 horas de duración.

También ha hecho un llamamiento al sector del comercio y a los autónomos por las dos con publicaciones de este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de ayudas de 22 millones de euros de la tarifa Plana Plus, y los 1,5 millones de euros para la revitalización y digitalización del sector del comercio.

En este punto se ha referido a Fitur, para avanzar que Castilla-La Mancha presentará la propuesta que llevará a la feria de este año el próximo lunes, 12 de enero, en la localidad guadalajareña de Cifuentes, tras lo cual ha recogido el guante de la ONCE para señalar que la Consejería se centrará "de lleno" en su apuesta por el turismo accesible.

A preguntas de los medios sobre la declaración del damasquinado como Bien de Interés Cultural, la consejera ha dicho que le consta que se están manteniendo reuniones entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con el sector ante la fecha límite en la que decaerá el expediente, que será el próximo 16 de enero.

"Nuestra voluntad como Gobierno es proteger el damasquinado y espero y confío que por el bien del sector se consiga impulsar este BIC que tienen ya otras artesanías tan prestigiosas en nuestra región como puede ser el bordado de Lagartera o la cuchillería de Albacete", ha concluido.