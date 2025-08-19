Dan por controlado el incendio de Valdecabras, en el que 11 efectivos siguen trabajando para extinguirlo

Archivo - Medio de extinción terrestre del Infocam. - INFOCAM - Archivo

CUENCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este lunes en el término de Valdecabras, pedanía de Cuenca, ha quedado controlado este martes a las 16.57 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El fuego era detectado este lunes a las 22.19 horas. En estos momentos, dos medios de extinción terrestres y 11 personas trabajan en las labores de extinción.

Un incendio en el que han llegado a trabajar hasta 10 medios y 43 personas.