Los Danzantes de Montalbo (Cuenca), declarados Bien de Interés Patrimonial

Archivo - Danzantes de Montalbo (Cuenca). - JCCM - Archivo

CUENCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha declarado Bien de Interés Patrimonial Los Danzantes de Montalbo (Cuenca), con la categoría de Bien Inmaterial.

Según explica la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) recogida por Europa Press, los Danzantes de Montalbo está conformado por una serie de actos y manifestaciones que se desarrollan dentro del núcleo urbano, fundamentalmente en diversos espacios y vías públicas, durante las fiestas patronales de dicha localidad.

La danza de Montalbo es una manifestación religiosa y festiva con raíces profanas, con cierto carácter de ritual agrícola, que en su representación actual está unida a la festividad de San Miguel (29 de septiembre), fiestas patronales del pueblo, gozando de excelente acogida y gran éxito tanto en la localidad como en la provincia.

Existen muchas teorías sobre su origen y todas coinciden en que las danzas del paloteo tienen siglos de historia. Algunas la sitúan a inicios del siglo XVI, pero los datos más fiables nos inclinan a pensar que surgen en la segunda mitad del s XVIII y con un auge importante en el siglo XIX, como así lo demuestra alguna de las letras de las canciones de estas danzas. Antiguamente, y aún en cierto modo hoy en día, la danza tenía y tiene un relativo carácter de ritual agrícola.

Dentro de la antropología y el folclore, la danza de los palos tiene un interés emparentado con ritos paganos ancestrales que, tras un proceso de metamorfosis, han sobrevivido por causas religiosas, aunque en su origen nada tuviera que ver un hecho con el otro.

A falta de documentos o datos históricos, lo más probable es que los Danzantes de Montalbo surgieran, o al menos fijaran sus principales características, en la segunda mitad del siglo XVIII, que posteriormente tuvieron cierto auge durante los primeros años del siglo XIX, fundamentalmente tras la Guerra de la Independencia, incluyendo nuevas canciones con letras referentes a este hecho, y que, tras sucesivas épocas de crisis y de crecimiento, nos han llegado tal cual hoy día aparecen, con las características y elementos actuales.

Montalbo mantiene su danza con una estructura similar a la del Hito, con ocho danzantes y el pelusero, que se convierte en un danzante más, con la misma vestimenta, dirigiendo la danza y marcando el ritmo que debe llevar la figura que en cada momento se ejecuta. En su origen debió ser una botarga, que ha perdido tal función para convertirse en un noveno danzante con la vara de director.

En el trascurso de las festividades cobra especial relevancia la danza del paloteo, una escenificación coreográfica de baile corto en la que los danzantes golpean entre sí o con los demás danzantes, unos palos al compás de la música de la dulzaina y el tamboril.