Darío Dolz (PSOE), proclamado alcalde de Cuenca con el apoyo de CNU

Actualizado 15/06/2019 15:38:04 CET

CUENCA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Cuenca, Darío Dolz, ha logrado ser investido este sábado alcalde de la capital gracias al apoyo de los 6 concejales de Cuenca Nos Une (CNU), comprometiéndose a ser un primer edil "humilde, cercano y dialogante". La desacralizada iglesia de la Merced ha sido el escenario de la constitución de la nueva Corporación municipal.

En la votación, Dolz ha obtenido 17 votos, frente a los 6 de la candidatura de la 'popular' Luz Moya y uno para la edil de Ciudadanos, Cristina Elena Fuentes. La edil Podemos se ha abstenido en la votación al retirar su candidatura a alcaldesa, mientras que la agrupación Cuenca nos Une ha dado su apoyo al candidato socialista.

Dolz, que ha estado arropado en su toma de posesión por el vicepresidente primero de la Junta en Funciones, José Luis Martínez Guijarro, se ha comprometido a tener un talante "humilde" para atender las peticiones de los ciudadanos de la capital, "cercano" para estar cerca de los problemas y buscarles solución y "dialogante" para tratar con el resto de instituciones y luchar para que Cuenca tenga futuro.

DEVOLVER AL AYUNTAMIENTO EL PRESTIGIO QUE SE MERECE

Tras recibir el bastón de mando, lo primero que ha dejado claro el nuevo alcalde de Cuenca ha sido que los vecinos de Cuenca van a ser "lo primero en esta nueva legislatura". Ha añadido que "ahora toca cumplir" con su palabra y que va a "poner en funcionamiento" la ciudad y a "gobernar para las personas".

Por eso, Dolz ha manifestado su intención de contribuir a devolver al Ayuntamiento "el prestigio que se merece de eficaz y eficiente en la resolución de problemas". Del mismo modo, ha esperado durante su discurso de investidura que la oposición "ponga lo mejor de sí misma" para que se cumpla el mensaje que han lanzado los votantes, "que es de que haya consenso".

"No tengo la solución para todos los problemas, pero no me va a echar para atrás, porque cuando la situación es crítica hay que actuar: afrontar el problema de la despoblación, generar condiciones favorables para la creación de empleo en estrecha colaboración en el resto de instituciones como la Junta o el Gobierno de España, que creo van a mostrar implicación con la ciudad", ha proseguido el nuevo primer edil.

Del mismo modo, ha anunciado que durante estos cuatro años va a poner en marcha "un desarrollo inteligente de la ciudad", ya que pondrá "a producir" el arte, el paisaje, la cultura de la capital, al mismo tiempo que buscará otros nichos que están "por salir a la luz" como "el ingenio y la innovación" de los conquenses.

Ha concluido su discurso asegurado que esta será "la legislatura de la ciudadanía, quien tendrá implicación en la toma de decisiones, y el Ayuntamiento será su aliado número 1". "Se dibuja un horizonte que viene cargado de ilusión y ahora lo que toca es Cuenca", ha concluido Dolz.

La Mesa de Edad ha estado presidida por María Ángeles García, de Podemos, como concejal de mayor edad, y la secretaría ha sido Nerea Sancho, de Cuenca Nos Une, como edil más joven de la nueva Corporación. Además, en la Plaza de la Merced se ha instalado una pantalla para que aquellos que no han podido entrar dentro de la iglesia pudieran seguir la investidura.

En total, 14 concejales han usado el juramento para coger su acta de edil, y 11 lo prometido. La concejala de Podemos, María Ángeles García, ha prometido el cargo "haciendo cumplir el programa participativo" con el que se presentó a las elecciones, mientras que la edil 'popular' Elsa Jiménez juraba "por Dios y por España".

TERCER ALCALDE SOCIALISTA

Con su toma de posesión, Darío Dolz se convierte en el tercer alcalde socialista de la capital de la actual etapa democrática y en el octavo regidor de Cuenca desde las elecciones municipales de 1979.

Esta será la cuarta legislatura consecutiva en la que cambia tanto el nombre del alcalde como el color político del Consistorio conquense. Sólo los ex alcaldes Andrés Moya --primero con UCD y luego con Alianza Popular-- y José Manuel Martínez Cenzano --PSOE-- han conseguido regir la capital dos legislaturas seguidas. El primer exprimer edil entre los años 1979 y 1987 y el segundo entre 1999 y 2007, aunque también ostentó el bastón de mando entre 1991 y 1995.

Además, esta será la legislatura en la que más representación política habrá en el pleno, con un total de cinco grupos políticos, que son PSOE, Cuenca Nos Une, PP, Ciudadanos y Podemos. La legislatura que ya ha finalizado ostentaba hasta este sábado el título de más representativa, con cuatro grupos en su Pleno (PP, PSOE, IU y CS).