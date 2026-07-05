Declarado un incendio en Malpica del Tajo en el que trabajan cinco medios aéreos y diez terrestres

Incendio de Malpica del Tajo - INFOCAM

TOLEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco medios aéreos y diez terrestres trabajan en la extinción del incendio forestal que se ha declarado este domingo en el término municipal de Malpica del Tajo (Toledo).

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego se ha declarado sobre las 14.25 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.

Asimismo, este domingo se ha declarado otro incendio forestal en el término municipal de Cabezarubias del Puerto (Ciudad Real), que ha llegado a alcanzar por algo más de una hora la situación operativa de nivel 1 por corte de carretera CR-5021 y afección de humo a la población.

No obstante, según informa el Infocam en su cuenta de 'X', el incendio ha descendido ya a situación operativa de nivel 0. Un medio aéreo y nueve terrestres trabajan para extinguir este incendio.

Este incendio forestal se ha declarado sobre las 13.20 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.