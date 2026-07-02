Declarado un incendio en Robledillo de Mohernando, que alcanza nivel 1 y obliga a cortar la GU-199

Declarado un incendio en Robledillo de Mohernando que alcanza nivel 1 y obliga a cortar la GU-199
Declarado un incendio en Robledillo de Mohernando que alcanza nivel 1 y obliga a cortar la GU-199 - INFOCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 2 julio 2026 17:48
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GUADALAJARA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), obligando a cortar la GU-199 por lo que se ha establecido la situación operativa de nivel 1.

Según informa el Infocam, un total de ocho medios aéreos, 15 medios terrestres y hasta 80 efectivos trabajan en la extinción de las llamas, que se han declarado sobre las 16.18 horas.

El fuego ha sido detectado por un vigilante fijo.

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