Declarado un incendio en Robledillo de Mohernando que alcanza nivel 1 y obliga a cortar la GU-199 - INFOCAM

GUADALAJARA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), obligando a cortar la GU-199 por lo que se ha establecido la situación operativa de nivel 1.

Según informa el Infocam, un total de ocho medios aéreos, 15 medios terrestres y hasta 80 efectivos trabajan en la extinción de las llamas, que se han declarado sobre las 16.18 horas.

El fuego ha sido detectado por un vigilante fijo.