Decretadas nuevas evacuaciones en Ordial, Zarzuela de Jadraque y Arroyo de Fraguas por el fuego de La Mierla

Incendio de La Mierla - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decretado la evacuación de otras tres localidades por la evolución del incendio de La Mierla (Guadalajara) que se inició este jueves. En concreto, se han evacuado los municipios de El Odriazal, Zarzuela de Jadraque y Arroyo de las Fraguas.

Estas localidades se unen a las que la Administración regional ya había dado orden de evacuar como son Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo.

Además, según informa el Infocam en su cuenta de la red social 'X' y recoge Europa Press, se mantienen conrtadas al tráfico la CM-1004 y la GU-188, mientras que hay cortes parciales en la GU-189, la GU-143, GU-211, la CM-1006, la GU-140 y la GU-151.

Un total de 23 medios aéreos, 47 medios terrestres y 357 personas se encuentra luchando contra las llamas.

AYUDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid, en el marco de colaboración con Castilla-La Mancha, ha enviado cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando, al incendio que se declaró este jueves en La Mierla (Guadalajara).

En concreto, el Ejecutivo autonómico ha señalado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación que ha enviado un total de 19 efectivos al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Guadalajara, donde se está trabajando en la extinción del incendio.

Estas dotaciones han salido a las 19 horas desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares.