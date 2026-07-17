El incendio de La Mierla afecta a 2.054 hectáreas y está "muy lejos de ser controlado"

Incendio en La Mierla. - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha cifrado en 2.054 las hectáreas afectadas por el incendio desatado este jueves en La Mierla (Guadalajara) y ha aseverado que el fuego está "muy lejos de ser controlado".

Gómez, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado del incendio, ubicado en Tamajón, ha manifestado además que será "imposible" que los habitantes de las siete poblaciones evacuadas puedan regresar a sus casas este viernes.

La consejera ha insistido en que el incendio tiene un "riesgo potencial de miles de hectáreas", extremo que están intentando evitar porque el fuego ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de "alto valor ecológico".

Así, ha incidido en que la situación actual es "comprometida" y todos los efectivos están luchando "intensamente y con seguridad" para "defender" el territorio de las llamas.

"Pero todavía nos queda mucho incendio", ha lamentado, apuntando que en estos momentos hay una velocidad de propagación de más de 40 kilómetros por hora en lo que se refiere al viento, lo que hace que se estén quemando "más de 50 hectáreas por hora".

"El nivel de propagación es máximo y, además, está en una zona boscosa que tiene mucho alimento y, por lo tanto, estamos en una situación muy comprometida", ha añadido. Algo que se agrava debido a la "situación climatológicamente adversa" en toda la región.

La consejera ha detallado que, debido al viento, el incendio está "girando sobre sí mismo" y "la cola está volviendo a la cabeza". "Toda esa zona la tenemos controlada con la evacuación de las personas que se produjo en el día de ayer y esta mañana", ha comentado.

En estos momentos están trabajando en el incendio 11 brigadas terrestres, 5 brigadas helitransportadas --una del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuatro de la Junta--, 11 helicópteros, 6 aviones anfibios, 6 máquinas bulldózer, 12 agentes medioambientales y 12 técnicos especialistas de extinción de incendios del Infocam.

A todo ello se añade una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que está trabajando en la cabeza del incendio con 25 personas y una máquina pesada que está trabajando junto a ellos, así como 25 agentes de la Guardia Civil desplegados sobre el terreno.

En cuanto a las carreteras afectadas, además de la CM-1004 y la GU-188, también han sido cortadas en distintos puntos la GU-143 entre Tamajón y Jodar, la GU-189 en Retiendas y La Mierla y todos los accesos a las poblaciones evacuadas en las carreteras GU-211, CM-1006 y GU-177.

La consejera ha finalizado pidiendo "encarecidamente" que se respeten los Índices de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales que se dan desde el Infocam y se respeten las medidas de seguridad para evitar "verdaderos problemas como el que estamos observando hoy aquí".