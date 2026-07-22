Decretan prisión para el detenido por la muerte de su pareja en Alameda (Toledo) a quien imputan asesinato

Una pancarta con el lema "Ni una más" durante un minuto de silencio por el asesinato machista en Alameda de la Sagra, a 22 de julio de 2026, en Alameda de la Sagra, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Este emotivo e institucional acto de condena, desarro - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para S.M.A.R., de 48 años, detenido por su relación con la muerte de su pareja, R.K.S.V., de 45 años, ocurrida la madrugada del pasado martes en un domicilio de la localidad toledana de Alameda de la Sagra. Se le imputa de forma provisional un delito de asesinato.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y ha comparecido ante la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Toledo, que ha decretado para S.M.A.R. prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

A S.M.A.R. se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato. Imputación que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.

Se ha establecido como medida cautelar para el investigado la prohibición de comunicación con los tres hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad. En este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos. El procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.