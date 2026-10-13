Delegación del Gobierno dedica un minuto de silencio a Georgina y pide "no tolerar" la violencia contra las mujeres

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por el último asesinato confirmado en las provincia de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha ha mostrado su condena por el último asesinato machista confirmado en la provincia de Cuenca. Desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos oficiales, son ya 1.383 las mujeres asesinadas por violencia de género. Desde 2013, 68 niños y niñas han sido asesinados por violencia de género contra su madre y 542 han quedado huérfanos como consecuencia de esta violencia.

La víctima es Georgina, de 37 años, asesinada presuntamente a manos de su pareja el pasado 8 de octubre. La víctima deja dos hijos menores de edad. No existían denuncias previas ni la mujer se encontraba en el sistema VioGén. Es el tercer asesinato machista que tiene lugar en Castilla-La Mancha en 2026 tras los ocurridos en Seseña y Alameda de la Sagra, ambos en la provincia de Toledo, según ha informado la Delegación en nota de prensa.

Además del delegado, han asistido al acto todos los subdelegados provinciales de la Delegación del Gobierno, responsables de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de otras administraciones públicas y trabajadores y trabajadoras de la Delegación.

El delegado del Gobierno ha querido trasladar el pésame a los familiares y amigos de Georgina, "asesinada por violencia machista, un hecho lamentable que nunca se debería haber producido".

Sabrido ha recordado que "esto es un ataque a la dignidad y a la igualdad de la mujer, y como tal, ninguna mujer debe ser olvidada". Al hilo, ha animado a denunciar los casos de violencia de género para poder frenar los asesinatos machistas.

NO TOLERAR NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA

En aplicación del protocolo aprobado por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Política Territorial cuando se produce un asesinato machista, se ha difundido una declaración institucional en la que se subraya que, como sociedad democrática, "no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".

La violencia machista "es una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres y niñas vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad".

Asimismo, se reafirma el compromiso de las instituciones frente a los planteamientos negacionistas de la violencia machista y se hace un llamamiento a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener esta lucha desde la unidad y la firmeza, avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

TELÉFONO 016

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8.00 a 22.00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estos medios pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, ya que la erradicación de esta violencia es una responsabilidad colectiva.