Delegación de Gobierno tramitará informe favorable para que Corpus de Lagartera sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Patio de la Delegación del Gobierno de C-LM preparado para el Corpus. - DELEGACIÓN

TOLEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha tramitará un informe favorable para que el Corpus Christi de la localidad toledana de Lagartera se convierta en Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2027.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, durante la presentación del Patio de la Delegación, decorado con bordado lagarterano, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la asociación Amigos de los Patios, Andrés León; el alcalde de Lagartera, Sergio Alía, y el concejal de Cultura del consistorio lagarterano, Jesús Fernández.

La decoración del patio de la Delegación del Gobierno con motivo del Corpus Christi responde a una iniciativa en la que se pretende ensalzar el Corpus toledano mediante la acogida de otras celebraciones que se realicen en la región, como se trata del caso de Lagartera.

"Con esto ya les anticipo que esta será una primera edición de lo que venga en el futuro, porque queremos que no sólo sea Lagartera, queremos que la Delegación del Gobierno, mientras podamos, se convierta también en el reflejo de otros Corpus que pueda haber en Castilla-La Mancha", ha abundado el delegado.

Mientras, en el edificio de la Delegación del Gobierno, ubicado en la Plaza de Zocodover y que actualmente se encuentra en obras, habrá una exposición de fotografías del artista Alberto Santos Martín, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Por otro lado, por primera vez la Policía Nacional y la Guardia Civil estarán representados en el edificio de la Delegación del Gobierno mediante unos reposteros que ya cuelgan de sus balcones.

Tanto la iniciativa como el anuncio han sido muy bien recibidas por el alcalde de la localidad toledana, que ha agradecido a la Delegación su acogida y el altavoz que supone para la localidad el poder presentar en un patio del Corpus Christi de Toledo su bordado. "Es un honor venir aquí a Toledo, poder exponer una parte de nuestra fiesta del Corpus Christi, venimos desde 1590 manteniendo esta tradición, gracias a todo el pueblo, porque sin los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, pues esto no podría salir adelante", ha indicado.

Alía ha recordado que el día más importante del Corpus Christi lagarterano se celebra el domingo y tiene su punto más álgido durante la procesión, que contará este año con más de 40 altares.

El concejal de Cultura ha explicado que lo que se expone en el patio de la Delegación del Gobierno es "una pequeñísima muestra de lo que se puede ver", explicando que "en Lagartera se manejan más de 50 técnicas de labor, y aquí básicamente tenemos un trabajo de deshilado, en el que se ven básicamente lo que es el tema de la pasión y algunos otros detalles como es la función de la Eucaristía".

Por su parte, desde la asociación de Amigos de los Patios de Toledo han valorado que se haya recuperado uno de los principales patios, cerrado hasta el año pasado. Su presidente, Andrés León, ha elogiado el trabajo de siglos por parte del bordado lagarterano y su desplazamiento hasta la capital regional.

"Magnífico todo lo que han presentado aquí, porque lo que han traído de Lagartera, la verdad que impresiona nada más llegar y tiene mucho mérito". El patio se podrá visitar del 1 al 6 de junio en horario de lunes a viernes de 18.00 a 22.00 horas y el sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas.