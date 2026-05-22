Delegación del Gobierno en Zocodover volverá a vivir un Corpus sin invitados por obras pero lucirá adornado como en 2025

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El edificio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, situado en la céntrica plaza de Zocodover en Toledo, volverá a vivir --por segundo año consecutivo-- un Corpus Christi sin invitados por las obras de rehabilitación que se están realizando en esta sede y que está previsto que concluyan a finales de 2027.

En una entrevista concedida a Europa Press, el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha querido poner de manifiesto su compromiso con esta festividad. "El Corpus es una fiesta religiosa en la que yo me siento a gusto", ha sentenciado.

Recuerda que el Corpus de Toledo está declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y es "una fiesta digna de participar en ella", ha subrayado, por lo que Sabrido asistirá "orgulloso" a la procesión del Corpus 2026, que tendrá lugar el 4 de junio.

Es tradición que los balcones de la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha se llenen ese día de autoridades políticas y civiles para observar el paso de la Custodia de Arfe entrando a la plaza de Zocodover. El año pasado fue el primer año, debido a las obras, que no hubo invitados en la balconada.

"No acometeremos ninguna actuación que ponga en riesgo a los ciudadanos", ha destacado Sabrido, quien ha señalado que si alguna autoridad solicita acudir a la Delegación, se le atenderá ofreciéndoles alguna de las sillas que corresponden a esta institución.

De otro lado, el delegado ha confirmado que la fachada de la Delegación del Gobierno lucirá engalanada también este año con el objetivo de que el Corpus "brille" también en la plaza de Zocodover.

Asimismo, ha informado de que aunque en la actual sede de la Delegación, situada en la plaza de San Vicente, no tiene la visibilidad de la plaza de Zocodover, sí que lucirá una decoración especial con motivo de esta festividad. También recibirá a una representación del Corpus de Lagartera con el fin de "hacer visible" el Corpus en las distintas localidades de Castilla-La Mancha.

OBRAS EN ZOCODOVER

Sabrido ha aprovechado para recordar las obras de rehabilitación que se están acometiendo en la sede de la Delegación en la plaza de Zocodover. Ha admitido que este edificio tiene "unos déficits estructurales" desde hace muchísimo tiempo y "probablemente" nunca se tuvo que esperar tanto tiempo para cometer la reforma.

"Si probablemente esta reforma se hubiera llevado a cabo hace ocho, diez o doce años, que también hubiera hecho falta, hoy tendríamos una Delegación del Gobierno espléndida". Unas obras que el delegado estima concluyan a finales de 2027.