La delegada del Gobierno de C-LM respeta la condena al fiscal general del Estado pero no comparte el fallo del TS

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado este viernes que respeta la condena al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, aunque ha añadido que no comparte el fallo del Tribunal Supremo.

Así lo ha indicado Tolón a preguntas de los medios en una rueda de prensa para dar cuenta de una operación realizada por la comandancia de la Guardia Civil de Toledo.

"Tenemos el deber legal de respetar el fallo pero el deber moral de decir lo que pensamos", ha afirmado la delegada del Gobierno, quien ha apuntado, a la espera de analizar la sentencia, que "no lo compartimos".