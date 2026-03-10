Delegado del Gobierno espera reunirse con presidenta de TSJCM para abordar el colapso en juzgados de violencia de género

El delegado del Gobierno en C-LM, José Pablo Sabrido, en foto de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que tiene intención de reunirse "antes de fin de mes" con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la región, María Pilar Astray, quien este fin de semana alzaba la voz ante la situación de "colapso" en los juzgados de violencia de género en la Comunidad Autónoma.

En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, Sabrido respondía así a una entrevista anterior de María Pilar Astray con esta agencia, donde la regidora del Alto Tribunal apuntaba a la falta de personal y a la necesidad de adoptar medidas urgentes para paliar esta situación.

Sabrido ha dicho al respecto que los ministerios con competencias en Justicia e Igualdad "ya se estudian posibilidades", un trabajo que "lleva tiempo".

"No me atrevería a dar un corto plazo para que se pueda incrementar el número de juzgados, pero los ministerios están estudiando. Tendré la oportunidad de, antes de fin de mes, hablar de este asunto con la presidenta", ha aseverado.