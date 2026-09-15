El delegado del Gobierno estima que en octubre arranquen las obras del tercer carril de la TO-23 en Toledo

Plano con las obras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que las obras del tercer carril de la TO-23, en Toledo, podrían arrancar en octubre.

"Se está haciendo con rigor, con seguridad y cumpliendo el compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Toledo. Es la única obra que se va a hacer para mejorar la circulación de cara al Polígono. No debería ser la única, porque alguien prometió que esto estaría arreglado en el 2023 en el plazo de 100 días. Han pasado 1.200 y no se ha movido una paja", ha dicho.

Sabrido, que ha sido preguntado por esta infraestructura tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras el último asesinato machista, ha indicado que el plazo de ejecución de dicha intervención es de dos años.

"Pero se llevará a cabo molestando lo menos posible a la circulación en la zona", ha defendido.

Fue el pasado 28 de agosto cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó de la adjudicación, por 5,06 millones de euros (IVA incluido), del contrato de obras.

Para ello se remodelará el ramal del enlace existente entre la A-42 y la TO-23, pasando de uno a dos carriles y se construirán terceros carriles en ambas márgenes de la TO-23 entre el kilómetro 0 y el 2,1; con lo que este tramo pasara de tener dos calzadas separadas de dos carriles cada una, a dos calzadas separadas con tres carriles cada una.

Asimismo, las actuaciones incluyen la reordenación de los accesos a la TO-23 en el enlace con la calle Río Arlés mediante la eliminación de la conexión actual de la calle Río Jarama, intercalando una glorieta que distribuirá los tráficos hacia el resto del polígono industrial y mediante una nueva conexión hacia la TO-23, que se convertirá en el tercer carril en sentido Toledo, tal y como ha informado el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

Igualmente, y en sentido contrario, se duplicará el ramal de acceso a la glorieta superior del enlace entre la TO-23 y la calle Río Arlés, que conecta con la zona urbana y comercial del polígono de Santa María de Benquerencia, dotando al carril derecho de este ramal de conexión directa con dicha calle, sin tener que pasar por la citada glorieta superior.

Adicionalmente, se acometerá una obra de drenaje transversal, pendiente en la zona, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto por las intensas lluvias de los últimos años.

Las obras se completan con la iluminación del enlace con la A-42 y del tramo de TO-23 afectado, así como con la reposición de la señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas, además de las soluciones al tráfico durante las obras y de la gestión medioambiental de los residuos resultantes.