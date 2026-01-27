Delegado del Gobierno de C-LM habla de "atestados" y no de detenciones en el caso de la huelga del metal de Puertollano

El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcaldía de Mila - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha hablado este martes de "atestados" y no de detenciones en el caso de la huelga del metal de Puertollano (Ciudad Real). "Lo que se está produciendo es que están llevando a determinados manifestantes, no sé si sindicalistas o no, a la comisaría. Hacían un atestado y volvían inmediatamente a su casa", ha explicado Sabrido.

"No es que estuvieran detenidos ni pasaran a disposición judicial. Se limitaban a hacer unos atestados", ha incidido Sabrido después de que CCOO le haya pedido explicaciones ante la actuación "desproporcionada" de la Policía respecto a la investigación hacia los 16 trabajadores detenidos de empresas auxiliares que operan en el complejo petroquímico de Puertollano, a quienes se investiga por su participación en diversas acciones e incidencias registradas en las jornadas de huelga del sector del metal de los pasados días 3 y 4 de noviembre.

Al respecto, ha destacado que "hay que distinguir dos cuestiones distintas". "Uno, lo que fue la actuación en el mes de noviembre en la huelga que se produjo en Puertollano. Y dos, lo que está suponiendo la actuación de la Policía para llevar a cabo las declaraciones que están haciendo".

Sabrido considera que si la Policía está haciendo unos "atestados" es porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entienden que estas personas "estarían incurriendo en algún tipo de infracción administrativa o de índole penal", cosa que en este momento desconoce el delegado del Gobierno.

En este sentido, ha querido aprovechar estas declaraciones para mostrar su "respeto absoluto" a los sindicatos, los sindicalistas y los trabajadores porque "todos los sindicatos y los sindicalistas solo tienen como misión fundamental defender los derechos de los trabajadores y la mejora de las reformas laborales y todo lo que les pueda afectar".

"Los sindicatos son un elemento esencial de la Constitución", ha recordado Sabrido, y son "la mejor manera de encauzar las demandas de los trabajadores", con lo cual "el máximo respeto, la máxima libertad y los máximos derechos para ellos". Pero también ha dicho que "esta libertad se tiene que ejercer dentro de la compatibilidad con los derechos y libertades del resto de ciudadanos".

Asimismo, ha apuntado que, tras recibir una llamada de Comisiones Obreras, ha prometido al sindicato "el respeto absoluto a sus actuaciones", siempre dentro de la ley y "buscar la máxima colaboración para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado defiendan los derechos y libertades de los manifestantes y los derechos y libertades de los no manifestantes".