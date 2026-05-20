La denuncia por robo de un comprador de droga en Hellín, origen de una operación que acaba con tres detenidos

La Policía Nacional detiene a tres personas y desarticula dos puntos de venta de droga en Hellín (Albacete) - POLICIA NACIONAL

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La denuncia de una persona ante la Comisaría de Hellín (Albacete) por sufrir un robo con violencia cuando acudió a un domicilio a comprar droga, ha sido el origen de la detención de tres personas por parte de la Policía Nacional como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones en dos operaciones en el centro de la ciudad que han permitido desarticular dos puntos de venta de droga.

Según relató a los agentes, le golpearon y le atacaron con un arma blanca para sustraerle 200 euros en efectivo y otros enseres personales. Además, le amenazaron con un arma de fuego para que no denunciase los hechos.

Los investigadores corroboraron que el domicilio donde habían tenido lugar los hechos se utilizaba para el tráfico de cocaína al menudeo, ha informado la Policía en nota de prensa.

Hasta este lugar acudían los compradores de manera habitual, encontrando incluso la puerta de la vivienda abierta para que pudiera introducirse directamente en el interior para hacer la transacción.

Debido a la dificultad que presentaba la ubicación de la vivienda donde se vendía la droga, en una zona céntrica de la ciudad, la Policía Nacional planificó un operativo en el que participaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Albacete.

Fruto de los registros efectuados se intervinieron 82 gramos de cocaína, tanto en bruto como en dosis listas para su distribución, dos balanzas de precisión, 2.205 euros en efectivo y otros objetos relacionados con el delito, como armas blancas, un bate de béisbol y diversas herramientas.

Por otro lado, la Policía Nacional llevó a cabo los días siguientes un registro en otra vivienda de la localidad, donde se intervino una bolsa con 126 gramos de marihuana lista para su distribución.

En ambas operaciones se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Hellín, cuyo apoyo ha sido "muy relevante" para la desarticulación de estos dos puntos de venta de droga.